Интересы Казахстана не противоречат концепции о неделимой безопасности в Евразии - политолог

Политолог Эдуард Полетаев считает, что национальные интересы Казахстана не противоречат концепции о неделимой безопасности в Евразии. Государства региона сформировали уникальный центральноазиатский формат сотрудничества, основанный на таких фундаментальных принципах, как взаимное уважение независимости, суверенитета и территориальной целостности, мирное разрешение возможных разногласий. Об этом заявил президент Казахстана в статье "Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию", передаёт BaigeNews.kz.

По мнению политолога, Казахстан сегодня формирует региональную политику, упрочняя позиции в Центральной Азии.

- Эдуард Эдуардович, содержание новой статьи главы государства сегодня активно обсуждают не только в Казахстане, но и за его пределами. С чем это связано?

- Консультативная встреча глав государств Центральной Азии в Астане, а также предложения Касым-Жомарта Токаева в статье "Ренессанс Центральной Азии: на пути к устойчивому развитию и процветанию" были восприняты некоторыми обозревателями, экспертами и политиками в России, как якобы некое противопоставление союзническим отношениям с РФ. Хотя, по сути дела, проблема состояла в том, что никто эту статью до конца и обстоятельно не прочитал. Не нужно судить по кликбейтным заголовкам некоторых СМИ.

Тезисы, озвученные в статье Токаева, были чуть ли не как противовес существующей системе евразийской безопасности восприняты, при этом президент вовсе не предлагал создание некоего оборонного союза в Центральной Азии. Он упоминал о кооперации в сфере оборонной политики и безопасности, а также о необходимости разработки каталога рисков безопасности и мер их предупреждения. Да и вряд ли в настоящее время создание нового военного союза возможно. Во-первых, потому что мы уже находимся в военно-политическом союзе, я имею в виду ОДКБ, где нет Узбекистана или Туркменистана, который является государством со статусом нейтралитета, признанным Генеральной Ассамблеей ООН, и вот уже предполагаемая концепция союза рассыпается.

На самом деле речь идёт о том, что Казахстан формирует региональную политику. Нужно хотя бы прочитать концепцию внешней политики РК на 2020–2030 годы, в которой присутствуют, в частности, две стратегические цели. Первая — это упрочнение лидирующих позиций и продвижение долгосрочных интересов Казахстана в Центральной Азии, а вторая — это позиционирование Казахстана как участника международного сообщества, который вносит вклад в обеспечение международной региональной стабильности и безопасности. То есть предложения Токаева отражают как раз таки эти цели, которые ещё несколько лет назад были отмечены в документе.

- Какие ключевые риски стоят сегодня перед странами Центральной Азии?

- В мире формируется новая архитектура безопасности, и Центральной Азии никуда не деться от экстремизма, терроризма, миграции и других проблем, которые уже не первое десятилетие озвучивают. Объединение усилий, какие-то консультации, проведённые по этой тематике, только миру способствуют, и не только укреплению безопасности нашего региона, так как угрозы носят транснациональный характер. Если в странах Центральной Азии будут эффективно решать проблемы, значит в той же России их меньше будет.

Нужно ещё учитывать, что сейчас Россия в непростой ситуации находится, конфликтный потенциал очень серьёзный вокруг неё формируется, идут информационные войны, проводятся специальные информационно-психологические операции с целью разрушить имеющееся союзничество, поселить недоверие в умах и головах. В политике и пропаганде многое подменяется наукообразием, появляются какие-то эфемерные конструкции, выдуманные смыслы, политические амбиции. Маленькая ложь рождает большое недоверие. Вместо этого лучше изучить нынешние характеристики складывающейся системы безопасности в мире.

Основным субъектом международных отношений является суверенное государство, любое, хоть Эфиопия, Казахстан или США, а одним из основных характеристик государства являются национальные интересы. И национальные интересы Казахстана не направлены против Российской Федерации, они не противоречат концепции о неделимой безопасности в Евразии, и нужно всё-таки это учитывать, тем более история полноценного сотрудничества с Россией насчитывает более трёх десятилетий. Конечно, не всё ещё благоприятно и благополучно, но тем не менее история отношений с Россией всё-таки создала гораздо больше предпосылок для эффективного взаимодействия, чем для формирования противоречий. Практика показывает, что многие проблемы решались.

То, что Казахстан показывает себя как региональная держава, это объективное обстоятельство, страна – 9-е государство в мире по площади, находится в центре Евразийского континента на пересечении транспортно-логистических путей, является транзитным государством для экспортно-импортных потоков для всех своих соседей по Центральной Азии. Также она в числе крупных торговых экономических партнёров Российской Федерации, и цифры, которые политики озвучивают, демонстрируют рост товарооборота. Есть ещё взаимодействие между странами в рамках ШОС, ОДКБ, ЕАЭС, некоторые центральноазиатские партнёры в этих организациях также участвуют. Наконец, существует договор 2013 года "О добрососедстве и союзничестве в 21 веке". Понятное дело, что есть недопонимания на уровне дискурса.

- Что, на Ваш взгляд, становится главной причиной в таких моментах?

- В условиях, когда идёт информационная война, любое высказывание по-разному может быть интерпретировано, в соответствии со спецификой, задачами, повесткой дня и даже с каналом передачи информации. Не секрет, что Telegram-каналы, которые пытаются быть на минуту впереди всех, часто публикуют непроверенную информацию или сознательно раздувают её значимость, либо её влияние на те или иные события, то есть они неосторожны.

Учитывая, что часть потребителей информации сейчас радикализуется, существует и зарубежное информационное воздействие, и всё это вызывает угрозы дистанцирования в медиапространстве друг от друга России и Казахстана.

В случае фейковых новостей и неумной интерпретации фактов появляются неоднозначные оценки действий Казахстана, а он продолжает быть одним из ключевых партнёров России на постсоветском пространстве. Конечно, эти информационные вбросы усиливают недоверие, негативно отражаются на общей заинтересованности в продвижении отношений. Мы живем в информационном веке, и слухи по системе испорченного телефона трансформируются в совершенно немыслимые сообщения и с большой скоростью размножаются. А официальные лица пока опровергнут фейк, пройдёт значительное количество времени.

Сейчас лучше относиться к любой информации как к непроверенной до тех пор, пока е` правдивость не станет очевидной. А Казахстану и России надо формировать безопасную информационную среду, системно заниматься информационным сопровождением двустороннего сотрудничества.

Токаев в ноябре 2023 года, когда был визит Путина Астану, он дал интервью российской газете "Известия", где неоднократно подчеркнул важность сотрудничества между странами. Путин также дал интервью "Казахстанской правде", назвал характер партнёрства двух стран привилегированным. В Центральной Азии Казахстан безусловно ближайший союзник РФ, в том числе, если речь идёт о вопросах безопасности. Например, Казахстан первое государство СНГ, которое в 1992 году заключило с РФ договор "О дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи", согласно которому предусматривается создание общего военно-стратегического пространства, совместное использование военных баз, полигонов и так далее. "Договор о военном сотрудничестве" существует, ему 30 лет уже исполнилось, в марте 1994 года был подписан, ещё имеются десятки двусторонних соглашений и договоров в области безопасности. В России готовятся офицерские для силовых структур Казахстана. Ну и, в конечном счёте, в Казахстане же военные объекты от бывшего СССР остались и на основе соглашений Россия арендует некоторые из них, самый известный - космодром Байконур.

Нужно системно работать над информационной повесткой двусторонних взаимоотношений, учитывая непростую геополитическую обстановку. И больше профессионалов привлекать в медиа сферу, чтобы неверные оценки происходящего не интерпретировались в угоду чьим-то политическим амбициям или интересам.