Фото: pexels.com

2021 год стал рекордным по посещению библиотек за несколько последних десятилетий, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ranking.kz.

Принято думать, что в наше время в библиотеки приходят лишь студенты и работники культуры. Однако библиотеки, сосредоточенные на сохранении книжного фонда, являются воротами к знаниям и культуре и оказывают большое влияние на социокультурное развитие людей.

В какой-то степени интернет "украл монополию на знания" за счёт расширения цифровых медиа и роста популярности электронных книг. Однако интерес населения Казахстана к библиотекам по-прежнему высок, и исчезновение им не грозит.

Действительно, за последние 26 лет количество библиотек в стране сократилось почти вдвое — с 7352 до 3920. Но, несмотря на это, люди посещают библиотеки почти так же, как и в 1995 году, и даже на 3,54% чаще.

1999 год был неудачным для библиотек Казахстана. В этом году численность посетителей составила всего 2,6 млн человек. Но с тех пор библиотеки постепенно набирают популярность, и рост посещаемости сохраняется до сих пор — в 2021 году численность посетителей составила уже более 6 млн, из которых 34,6% — пользователи интернет-ресурса библиотек (2,1 млн).

В прошлом году Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на необходимости повышения уровня читательской грамотности, сообщает официальный портал премьер-министра РК. Президент отметил, что важную роль в этом деле должны сыграть библиотеки, которые нуждаются в модернизации и цифровизации.

Впрочем, несмотря на рост уровня цифровизации в целом по стране, Министерству культуры предстоит еще много работы. По данным Бюро национальной статистики, в 2021 году обеспечены доступом в интернет были только 56,7% библиотек РК. Самые низкие показатели зафиксированы в Западно-Казахстанской (28,5%), Атырауской (30,6%) и Алматинской (32%) областях. Наилучшие показатели в Алматы — единственном регионе со стопроцентной обеспеченностью библиотек доступом ко всемирной сети.

С компьютерами тоже не всё гладко: по всей стране было установлено всего 11,5 тыс. компьютеров (то есть менее трёх компьютеров на библиотеку), и только треть из них — 34,1% — предназначены для посетителей.

В целом в период с 1995-го по 2021 год из всех учреждений культуры Казахстана — театров, музеев, кинотеатров и библиотек — последние были и остаются самыми многочисленными. В то же время единственными учреждениями, по которым наблюдается количественный рост, стали театры (на 44,4% за этот период) и музеи (сразу втрое). Количество кинотеатров по итогам 2021 года сократилось на 69,8% относительно 1995-го, количество библиотек — на 46,7%.