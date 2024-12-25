Нетто-продажи российской валюты в Казахстане составили почти минус 10 миллиардов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ranking.kz.

Объём нетто-продаж российских рублей обменными пунктами РК в октябре 2024 года составил 8,8 млрд, что является самым большим месячным показателем за последние два года. Для сравнения: в октябре 2023-го объём нетто-продаж рублей и вовсе был отрицательным — минус 6,1 млрд тенге.

В целом интерес казахстанцев к рублю значительно упал. Так, ещё в 2021 году среднемесячный объём нетто-продаж российских рублей варьировался от 45,4 млрд до 88,8 млрд тенге, а в 2022-м он составил 80,9 млрд в январе, 75,4 млрд в феврале и 58,8 млрд тенге в марте. С апреля 2022 года и до объявления в августе мобилизации в России нетто-продажи сократились с 11,9 млрд до 4,5 млрд, а уже в сентябре объём сданных в обменные пункты российских рублей впервые превысил объём купленных, нетто-продажи составили минус 2,2 млрд тенге.

Несмотря на рост в октябре, в целом за январь–октябрь 2024 года объём нетто-продаж российских рублей обменными пунктами РК составил минус 9,5 млрд тенге.

В региональном разрезе за январь–октябрь 2024 года наибольшие объёмы нетто-продаж российских рублей обменными пунктами были отмечены в Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях: 10,6 млрд и 7,6 млрд тенге соответственно. Следом идут Акмолинская и Мангистауская области: 4,1 млрд и 3,5 млрд тенге соответственно. В целом положительный объём нетто-продаж рублей был отмечен в 16 из 20 регионов РК.

Отрицательные объёмы нетто-продаж традиционно пришлись на Кызылординскую и Туркестанскую области: минус 2,1 млрд и минус 872 млн тенге соответственно. Отрицательные нетто-продажи рублей были также отмечены в туристически привлекательных для россиян мегаполисах, Астане и Алматы: минус 42,4 млрд и минус 12,5 млрд тенге соответственно.