Интерактивная карта возвращённых сельхозземель появилась в Казахстане

Фото: jerkarta.gharysh.kz

В Казахстане заработала интерактивная карта сельхозземель возвращённых в государственную собственность. На геосервисе jerkarta.gharysh.kz размещена вся информация о ранее неиспользуемых и выданных незаконно участках, которые были возвращены государству, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МСХ РК.

Карту совместно разработали министерство сельского хозяйства и министерство цифрового развития и аэрокосмической промышленности. Она позволит гражданам в любое время осуществлять мониторинг по возвращённым сельхозземлям и станет ориентиром для подачи заявлений в местные исполнительные органы о предоставлении права на эти участки. Сейчас завершается процесс разработки инфографики в разрезе областей и районов, а также наполнение интерфейса портала.

Скрин с сайта jerkarta.gharysh.kz