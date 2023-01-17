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  • Интерактивная карта возвращённых сельхозземель появилась в Казахстане
jerkarta.gharysh.kz Сегодня, 09:51
53
Сегодня, 09:51
53
Фото: jerkarta.gharysh.kz

Интерактивная карта возвращённых сельхозземель появилась в Казахстане

В Казахстане заработала интерактивная карта сельхозземель возвращённых в государственную собственность. На геосервисе jerkarta.gharysh.kz размещена вся информация о ранее неиспользуемых и выданных незаконно участках, которые были возвращены государству, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МСХ РК. 

Карту совместно разработали министерство сельского хозяйства и министерство цифрового развития и аэрокосмической промышленности. Она позволит гражданам в любое время осуществлять мониторинг по возвращённым сельхозземлям и станет ориентиром для подачи заявлений в местные исполнительные органы о предоставлении права на эти участки. Сейчас завершается процесс разработки инфографики в разрезе областей и районов, а также наполнение интерфейса портала.

Скрин с сайта jerkarta.gharysh.kz

"Внедрение интерактивной карты сделает работу по распределению возвращённых сельхозземель более прозрачной и открытой. Дальнейший мониторинг перераспределения участков планируется осуществлять на платформе единого государственного кадастра недвижимости, к которому имеют доступ территориальные департаменты по управлению земельными ресурсами, акиматы и сотрудники прокуратуры", — говорится в сообщении.

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#земли Казахстана #МСХ #карта #цифровизация
BaigeNews.kz
Сегодня, 09:51
53
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