Интенсивную работу по восстановлению природных ресурсов ведут в области Абай

В области Абай разработали План по охране окружающей среды на 2023-2024 годы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Управление природных ресурсов и регулирования природопользования.

Документ предусматривает 44 мероприятия по пяти направлениям:

охрана атмосферного воздуха;

охрана водных ресурсов;

охрана животного и растительного мира;

обращение с отходами;

научно-исследовательские, изыскательские и другие разработки.

В 2023 году разработан том предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ для Семея, а также запланирована разработка целевых показателей качества окружающей среды.

"Осуществляется введение водоохранной зоны и полосы вдоль реки Иртыш от Шульбинской гидроэлектростанции до границы с Павлодарской областью. Мероприятие направлено на сохранение водного объекта международного значения и снижение административных барьеров при оформлении земельных участков в пределах 500 метров от водного объекта", - сообщили в акимате области Абай.

В рамках Комплексного плана развития области предусмотрено строительство 28 полигонов для твёрдых бытовых отходов (ТБО) в семи районах. Планируется возведение такого объекта в Семее за счёт бюджетных средств с завершением в 2025 году. Выделен участок площадью 100 гектаров, подписан меморандум с ТОО "QazSauran" для разработки проектно-сметной документации по строительству полигона ТБО и мусоросортировочного завода.

Благодаря космическому мониторингу в этом году выявили 358 мест скопления отходов на территории области Абай. На данный момент ликвидировано 100 процентов свалок.

Для озеленения населённых пунктов посажено 74 950 деревьев.

Для поддержания устойчивых запасов рыбных ресурсов в Шульбинском водохранилище проведено зарыбление сеголетками сазана - 239 тысяч штук и 20,5 миллиона личинок сиговых (рипус).

Работа по сохранению и восстановлению природных ресурсов продолжается и находится на постоянном контроле акимата области Абай.