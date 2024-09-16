Инсценируют самоубийство и портят карьеру детям: на что идут должники по алиментам

Алименты на сумму 3,4 миллиарда тенге задолжали в Карагандинской области. В этом году в розыск объявлены 152 должника, больше сотни привлечены к административной и уголовной ответственности. На какие ухищрения идут нерадивые родители, рассказал судисполнитель корреспонденту BaigeNews.kz.

Взысканием алиментов по Карагандинской области фактически занимаются 11 судебных исполнителей. Так называемые конторы по взысканию алиментов созданы по инициативе региональной палаты частных судисполнителей в феврале 2023 года.

Саяхат Ахметжанов более девяти лет работает частным судисполнителем, из них шесть лет – непосредственно по взысканию алиментов. Создание контор по взысканию алиментов считает эффективным проектом.

"Данную практику ввели по всей республике, но, к сожалению, не все регионы смогли это осуществить. В нашем регионе конторы по взысканию алиментов существуют два года и сейчас мы даже планируем сокращать их, потому что есть более сильные конторы, которые и материально, и технически превосходят остальных, имеют помощников. Объём работы большой, я курирую не только Караганду, а также Сарань, Абайский район и Шахтинск", – говорит Саяхат Ахметжанов.

По данным департамента юстиции Карагандинской области, исполнительные листы по алиментам от общего количества исполнительных документов составляют 5%. За восемь месяцев 2024 года в производстве судисполнителей находилось 23 566 документов по взысканию алиментов. Из них окончено 1 673, в том числе исполнено в полном объёме 134, в производстве находятся 21 597 документов, из них половина – на периодическом исполнении.

Большинством из них занимаются частные судебные исполнители.

В регионе почти 5000 нерадивых родителей задолжали по алиментам 3,4 миллиарда тенге. Из них задолженность на сумму 800 миллионов тенге по 980 исполнительным документам увеличивается с каждым годом, не погашается и в перспективе вряд ли будет взыскана.

В 70% случаях судисполнителям удаётся заставить родителя выплатить долги по алиментам. В остальных 30% случаях работа бывает безрезультатна. Это в основном родители (и мужчины, и женщины), употребляющие алкоголь и наркотики, которые оставляют детей в детдомах. Как говорится, с них нечего взыскать. В этих случаях судисполнители показывают, что по закону нет возможности исполнить требования исполнительных документов в полном объёме. В основном применяются принудительные меры.

"У меня на исполнении находятся более 3400 производств. Из них по 300-350 производствам сумма долга то уменьшается, то увеличивается более трёх месяцев. По ним принимаются принудительные меры. Но прежде, чем принимать все эти меры, оповещаем должников, разъясняем их права и обязанности. Если простым языком говорить, я, судебный исполнитель, третье лицо, уговариваю отца обеспечивать его же ребёнка. До такого абсурда доходит дело", – говорит Саяхат Ахметжанов.

Часто судисполнители невольно становятся психологами и стараются уговорить стороны решить проблему путём медиации. Некоторые родители не готовы примиряться и от этого страдают только дети.

"Как-то мы искали должника по алиментам, который задолжал более пяти миллионов. Взыскательница была согласна даже написать соответствующее заявление о погашении образовавшейся задолженности взамен на то, что он нотариально даст разрешение на выезд своему сыну, которому было 15-16 лет. Сын является членом молодёжной или юношеской сборной Казахстана по гандболу и ему необходимо постоянно ездить за рубеж на соревнования. И отец из-за своей глупой принципиальности не согласился на это. В итоге его привлекли к уголовной ответственности. Сейчас он начал выплачивать алименты. Но сыну подпортил и нервы, и спортивную карьеру", – вспоминает случай из своей практики Саяхат Ахметжанов.

По его словам, порой должники прибегают к абсурдным действиям, лишь бы уклониться от ответственности. И привёл один случай.

"Когда мы начали искать должника и уговаривать его оплачивать долги, он нас всячески игнорировал. Мы даже направили в суд в порядке 34-й статьи закона "Об исполнительном производстве" представление на приостановление специальных прав. Суд проводился онлайн. Суд запрашивал сведения, а в ответ его сестра начала говорить, что он якобы повесился из-за того, что мы его довели. Затем, конечно, сделали запросы и выяснили, что он жив-здоров. Он начал грубить суду, и суд его привлёк к ответственности за это отдельно", – говорит судебный исполнитель.

В Карагандинской области за восемь месяцев 2024 года в розыск объявлены 152 должника. К административной ответственности за неисполнение решений суда по алиментам привлечены 97 должников, а к уголовной ответственности – 12.

Порой у "отлынивающих" от алиментов отцов и матерей взыскивают имущество, которое выставляют на торги.

"Имущество взыскиваем в счёт погашения задолженности. Имущество выставляется на торги на электронной торговой площадке, где в торгах в открытом доступе имеет право участвовать любой гражданин РК. Очень часто изымаем и отправляем на специализированную стоянку автотранспорт. Делаем оценку, принимаем меры по обращению взыскания", – пояснил судебный исполнитель.

Тем, кто не имеет имущества и не в состоянии оплатить долги, предлагают трудоустроиться через центры занятости. Однако проведение ярмарок вакансий не решает проблему трудоустройства должников. За восемь месяцев было проведено 11 ярмарок, направление на трудоустройство получили 132 должника, некоторые получают направление не в первый раз.