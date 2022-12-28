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Инструмент защиты от мошенничества для пожилых и лиц с инвалидностью разработали в Казахстане
Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка разработало методические рекомендации для банков, организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, микрофинансовых организаций, передаёт BaigeNews.kz.
"Агентство рекомендует кредитным организациям внедрять сервис "вторая рука", когда лицо с инвалидностью или пожилой человек (клиент) по договоренности с другим клиентом кредитной организации может назначить себе помощника. Помощник, в свою очередь, будет получать уведомления о планируемых онлайн-операциях и сможет подтверждать или отклонять их. Если назначенный клиентом помощник заметит какую-то необычную активность, то при выявлении мошенничества может остановить транзакцию, предупредив об этом клиента. Инициировать подключение сервиса может только сам клиент, а при получении запроса на отключение такой услуги кредитным организациям рекомендуется проверять просьбу на предмет потенциального мошенничества", - говорится в сообщении.
Кредитным организациям рекомендуется предоставить клиенту опцию не раскрывать в личном кабинете на официальном интернет-ресурсе кредитной организации или в мобильном приложении - счета (все счета или отдельные), вклады или карты, устанавливать ограничения по параметрам операций (сумма, количество, закрытый перечень доступных получателей).
Кроме того, кредитной организации рекомендуется самостоятельно инициировать отключение сервиса "второй руки" при выявлении признаков и фактов мошеннических действий со стороны помощника с обязательным уведомлением клиента.
Также кредитные организации вправе приостановить операции клиента в случае самостоятельного выявления мошеннических действий и провести соответствующие процедуры для минимизации риска потери средств клиента.
Отметим, в первом полугодии агентством будет осуществляться апробация сервиса "вторая рука" и в последующем планируется внести поправки в нормативно-правовые акты для обязательного его применения в кредитных организациях. Агентством также будет изучаться опыт для распространения данного инструмента на все категории граждан.
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