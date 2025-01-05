По инициативе министерства просвещения национальный инструмент Казахстана по мониторингу образовательных достижений обучающихся (МОДО) прошёл международную аккредитацию, передаёт BaigeNews.kz.

Система национального оценивания Казахстана может стать основой или частью совместных проектов по оцениванию в Центрально-Азиатском регионе.

Цель МОДО — оценка качества знаний обучающихся в соответствии с требованиями государственного общеобязательного стандарта образования. В рамках МОДО рассматриваются три направления грамотности: читательская, математическая и естественнонаучная. МОДО позволяет оценить эффективность учебных программ, выявить сильные и слабые стороны в учебном процессе, а также определить направления для дальнейшего улучшения качества образования.

"За два года сотрудничества с Международным исследовательским центром экспертизы и сертификации (Research Centre for Examination and Certification, RCEC, Нидерланды) реализовано 7 этапов аккредитации МОДО, которые включали разработку рамки оценивания, создание тестовых вопросов, разработку тестирования, проектирование выборки тестовых заданий, администрирование тестирования на цифровой платформе, шкалу и анализ результатов. Успешное прохождение аккредитации подтверждает, что данный инструмент соответствует международным стандартам качества и надежности, а его результаты объективны и справедливы", — отметил председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования Ернур Дауенов.

Все этапы и процедуры МОДО соответствуют общепринятым научно-обоснованным подходам, которые также применяются в таких исследованиях, как PISA, TIMSS, PIRLS.