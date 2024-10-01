Инструктор по вождению избил автоледи в Астане

Шокирующий случай произошел в Астане. Инструктор по вождению ударил кулаком девушку, а позже вымогал деньги за обучение. Об этом рассказала руководитель Центра поддержки женщин и детей Анна Рыль в своем посте на Facebook.

Пострадавшая переехала из Уральска в Астане и купила авто.

"23 сентября, в приложении "OLX" я нашла объявление с доступной ценой, созвонилась с инструктором о начале обучения со вторника. Договоренность была устной, стоимость обучения 7.000 тенге за два часа обучения вождению на моем автомобиле. Договорились на 5 занятий, это 35.000 тенге. Первое занятие началось во вторник утром. С первого дня инструктор показал себя жестким, крайне критичным человеком. Я думала, возможно так и нужно, чтобы быстрее научиться. В среду инструктор в жесткой форме критиковал каждое мое действие и мне нельзя было комментировать и говорить ничего лишнего", - написала Анна.

Девушка приехала домой, оплатила предоплату 10.000 тенге, оставшуюся часть они с инструктором договорились сделать в пятницу после занятий. В четверг занятие прошло более-менее спокойно, она подумала, доучится последнее занятие.

"В пятницу, на подъезде к ЖД-вокзалу, когда машина была на средней полосе, инструктор сказал совершить разворот назад, я, включив поворотник, ждала, когда остальные участники пропустят меня, но никто этого не делал, все ехали впритык и повернуть было невозможно. Я прокомментировала, что у нас в Уральске действует солидарность и водители пропускают друг друга. На что инструктор ответил "Тебе никто не обязан уступать, ты что королева, да кто ты такая, с чего ты взяла, что тебе обязаны уступать", - вспоминает она.

Позже мужчина стал оскорблять свою ученицу.

"Курица, купила права и крашусь в машине", такого не было, обвинял меня в неумении водить, матерился. Подъехав к перекрестку, я потребовала покинуть мой автомобиль, но в ответ инструктор, развернувшись всем корпусом, с размаху, кулаком правой руки сильно ударил меня в лицо, в этот момент я смотрела на дорогу и удар прошелся на правую часть лица. Благодаря моей реакции, я не сняла ноги с педали тормоза, впереди шли пешеходы на свой зеленый свет светофора, я быстро поставила коробку на Р (паркинг) и попыталась схватить телефон, чтобы вызвать полицию. Он вырывал телефон, хватал за руки и приказывал поехать дальше", - рассказала пострадавшая.

Чтобы спастись, женщина открыла дверь авто и начала просить помощи у прохожих, которые вызвали полицию

"Я открыла дверь и кричала о помощи. Движение началось и рядом машины поехали. Я с открытой дверью кричала о помощи и тогда, соседние машины остановились и женщины стали снимать инструктора на телефон. Ко мне подошел парень, его машина стояла сзади и вызвал полицию", - добавила она.

Пострадавшая написала заявление в полицию. Однако мужчина стал угрожать девушке.

"Тот инструктор отправил мне сообщение на вотсап через 40 минут после инцидента и потребовал полной оплаты в размере 32 тысяч тенге. В голосе не было ни капли сожаления или раскаяния, только требование. В последствие выяснилось, что человек трижды судим и сидел в тюрьме три раза. В одном эпизоде было покушение на угон автомобиля. Теперь он подал на меня заявление, якобы, я, отказавшись от оплаты за уроки специально начала скандал и сама его оскорбляла", - заключила она.

Пострадавшая обратилась в фонд, чтобы предупредить других девушек быть осторожнее при выборе инструктора.