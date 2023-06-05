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baigenews.kz Сегодня, 16:56
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Сегодня, 16:56
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Фото: baigenews.kz

Институт Центрально-Азиатского сотрудничества появится в Казахстане

Касым-Жомарт Токаев подписал закон, касающийся учреждения Института Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества, передаёт BaigeNews.kz.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения об учреждении Института Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества". Текст Закона публикуется в печати", - сообщила пресс-лужба Акорды.

 
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Сегодня, 16:56
620
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