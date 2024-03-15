Институт прав женщин и детей предложила создать в Казахстане Айман Умарова

Правозащитница Айман Умарова на проходящем Национальном Курултае в Атырау предложила Касым-Жомарту Токаеву создать в Казахстане институт прав женщин и детей, передаёт BaigeNews.kz.

"Большинство жертв насилия находятся в неведении своих прав. Предлагаю создать институт прав женщин и детей, который будет повышать правовую грамотность не только в городах, но и отдалённых районах", - сказала Умарова.

Она подчеркнула, что президент держит на контроле вопросы по противодействию насилию. Айман Умарова напомнила о поручении главы государства о необходимости расследований преступлений против половой неприкосновенности женщин и детей женщинами-следователями.