Институт прав женщин и детей предложила создать в Казахстане Айман Умарова
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Правозащитница Айман Умарова на проходящем Национальном Курултае в Атырау предложила Касым-Жомарту Токаеву создать в Казахстане институт прав женщин и детей, передаёт BaigeNews.kz.
"Большинство жертв насилия находятся в неведении своих прав. Предлагаю создать институт прав женщин и детей, который будет повышать правовую грамотность не только в городах, но и отдалённых районах", - сказала Умарова.
Она подчеркнула, что президент держит на контроле вопросы по противодействию насилию. Айман Умарова напомнила о поручении главы государства о необходимости расследований преступлений против половой неприкосновенности женщин и детей женщинами-следователями.
"Большинство следователей не имеют опыта расследования дел против половой неприкосновенности и людей с ограниченными возможностями. В связи с чем нужно проработать методику расследований и подготовить следователей с участием практиков. По этим вопросам я предлагаю свою помощь как член Национального курултая", - сказала адвокат.
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