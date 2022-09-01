Институт омбудсмена по правам инвалидов при Президенте создадут в Казахстане

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Институт омбудсмена по защите прав инвалидов при Президенте создадут в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

"В этом году наша страна вступила в новый этап развития. На общенациональном референдуме большинство граждан поддержали курс на плитическую модернизацию, конституционная реформа стала основополагающим шагом в создании нового справедливого Казахстана. Продолжением политической модернизации должны стать структурные экономические преобразования. Нам предстоит глубинная перестройка отношений в триаде "гражданин-бизнес-государство". В первую очередь, государство обеспечит равенство возможностей и справедливость для всех. Будут гарантированы высокий уровень общественных благ и поддержка социально уязвимых категорий населения, в том числе граждан с особыми потребностями. Будет создан соответствующий институт омбудсмена при Президенте. Государство будет всецело поддерживать экономическую свободу, но в то же время защищать граждан при колебаниях рынка", - сказал Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием народу страны на совместном заседании палат Парламента.

Он также сообщил о возможности введения "налога на роскошь".

"Для развития цивилизованной торговли предстоит расширить применение розничного налога с адекватными ставками и простыми процедурами. В рамках налоговой реформы важно рассмотреть возможность введения так называемого "налога на роскошь", – сообщил глава государства.

Как уточнил президент, налог будет взиматься при приобретении дорогостоящих объектов недвижимости, транспортных средств и не затронет средний класс.