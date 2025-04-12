Ровно пять лет назад, в год 175-летнего юбилея Абая Кунанбаева, президент Касым-Жомарт Токаев предложил создать в стране Институт Абая. Проект был реализован в цифровом формате, помогая в изучении казахского языка, культуры, наследия великого мыслителя. В год 180-летнего юбилея Абая глава страны поручил трансформировать действующий проект и вывести его из онлайн-пространства в свет, создав сеть полноценных культурно-просветительских учреждений. Как будет выглядеть институт казахского светила в новом формате, что он даст миру, и в первую очередь казахстанцам, в беседе с лингвистами и абаеведами выяснил корреспондент BaigeNews.kz.

"Чернила и бумага станут моим утешением"!

На центральных улицах Семея, в окружении зданий и деревьев, на пешеходных дорожках вырастают большие, в человеческий рост, каменные глыбы. Этот ландшафтно-дизайнерский диссонанс привлекает внимание и заставляет подойти ближе. При внимательном рассмотрении можно увидеть импровизированные листы бумаги, из которых каллиграфическим почерком на прохожего смотрят вечные истины, завещанные Абаем в известных на весь мир Словах назидания. На тех самых улицах, где полтора века назад в раздумьях после прочтения очередной книги или журнала, гулял Абай.

Такой необычный подход популяризации трудов Абая Кунанбаева привлекает внимание гостей и жителей Семея к его творчеству и, конечно, заставляет задуматься над темами, которые поднимает мыслитель в философских трактатах.

По мнению учёных-абаеведов, труды великого казахского мыслителя важны для всех, кто готов погрузиться в концепцию "Толык адам", что в переводе на русский язык означает "Совершенный человек". Принципы актуальны и для современного Казахстана, и для всего мира. Поэтому институт Абая, о котором во время Курултая заявил Касым-Жомарт Токаев, это важный и своевременный проект, считают специалисты.

Одним из тех, кто поддерживает проект создания института - известный в стране педагог, профессор, доктор филологических наук, воспитавший известных в стране лингвистов - Арап Слямович Еспенбетов. В 2010 году он признан лучшим преподавателем среди вузов страны. Является членом редколлегии книжной серии "Абай әлемі".

"В университете имени Аль-Фараби, Шакарима, Гумилёва имеются центры Абая, открыты они и в других вузах. Но пока работают разрозненно. Поэтому создание института даёт возможность собраться всем воедино и работать сообща. Мы обращаемся к Абаю на протяжении всей жизни, изучаем его, потому что он великий поэт, настоящая глыба в мире литературы, писатель современности, несмотря на то, что творил в XIX веке. Его читают во всём мире, переводят. Он - фигура, объединяющая народы", - выразил своё мнение профессор Арап Еспембетов.

180-летний юбилей Абая Кунанбаева - это возможность по новому осмыслить наследие великого писателя и мыслителя, то, что он может дать молодому поколению, считает наш собеседник. Как и то, какой вклад он внёс не только в казахскую, но и мировую литературу. Большое внимание в деле становления Института, по его мнению, нужно уделить переводам.

"Начинать надо со скрупулёзного изучения его произведений, чтобы полностью понять его концепцию. Затем надо перевести Абая на многие языки, в первую очередь - на английский, французский, немецкий и некоторые другие. Переводы есть, но они требуют усовершенствования. Совместно с издательство "Аударма" этот пробел необходимо закрыть, - предлагает Арап Слямович. - У Абая всегда были и будут читатели. А значит, такой институт будет работать в конечном итоге на дружбу народов и консолидацию нации. Для примера президент приводит Институт Гёте, Конфуция, Сервантеса. Они действительно работают и приносят свои плоды. Абай не менее значимая фигура в мировой литературе".

Институты, о которых говорилось на Курултае, работают при казахстанских вузах много лет. Осенью 2004 года первый Институт Конфуция был открыт в Сеуле. В последующие 15 лет по всему миру было создано 550 Институтов и 1172 класса его имени. На сегодня они представлены в 162 странах. В 2007 году филиал института презентовали в ЕНУ им. Л.Н. Гумилёва. Позже в Казахстане открыли ещё 4 института и один кабинет.

Не менее популярен и Гёте-институт, представительство которого есть в Казахстане. 151 филиал Института представлены в 98 странах мира, не считая множества учреждений-партнеров.

Такие мировые проекты, представленные глобальной сетью, выполняют функцию продвижения языка, налаживания связей и популяризацию культуры той или иной страны. Их многолетний опыт предлагает перенять президент.

"Сырой продукт за границей не нужен"

Изучение жизни и творчества Абая началось с работ таких выдающихся личностей, как Алихан Бокейханов, Ахмет Байтурсынов и Мыржакып Дулатов. Мухтар Ауэзов стал основоположником науки "абаеведение", создав целую систему глубокого понимания наследия великого поэта. Среди учёных современности, посвятивших себя этому направлению, выделяется Асан Омаров - знаток и преданный исследователь Абая. Он считает, что важно не только признать Абая как значимую личность, но и уточнить хронологию его произведений. Главная задача - объяснить каждое слово Абая доступным языком. Асан Омар изучает его наследие с философской точки зрения.

"Мы должны смотреть на Абая ещё и как на философа, на мыслителя. Он работник духовной сферы в чистом виде, он поднялся на духовную высоту. За рубежом его нужно представлять как мыслителя, и нести в мир то, что он хотел сказать, например, о сущности человека. В свет нужно выпустить хорошее толкование трудов Абая, но пока этого сделано мало. И пока мы до конца не отшлифовали, не изучили его, мы не можем показывать сырой продукт другим народам. Но Институт открывать надо, это хорошая идея! Это моё мнение! Я думаю, другие страны не удивить лишь его поэтическими трудами - поэтов, писателей много, это не работает. Важно распространить его славу мыслителя", - поделился своим мнением кандидат философских наук Асан Омар.

Не только философских, но и технических! Закончив вуз и московскую аспирантуру, Асан Омар долгое время преподавал механизацию в зооветеринарном институте, стал кандидатом технических наук. Но в течение всей жизни ответы на свои вопросы и ключи к самопознанию находил в трудах Абая. В начале 90-х начал писать статьи о национальных и культурных вопросах, после чего в 1994 году его пригласили работать в журнал "Абай", где он отработал 15 лет. Затем абаевед трудился ведущим специалистом в агентстве религиозных отношений. А после выхода на пенсию вернулся к изучению наследия своего кумира.

Дал объяснение практически каждому "слову", добавил в сборники около 10 стихотворений, которые по разным причинам не были включены в них, пересмотрел и издал в новом образце некоторые произведения.

Но главной своей заслугой он считает возврат первоначальной нумерации "Слов назидания", которые в советское время были распределены в неверном порядке. Написал больше ста статей.

Он считает, что, только читая "крылатый труд" последовательно, как задумал сам Абай, можно постичь его идеи.

"До 1890 года Абай работал под европейским влиянием, до 45 лет он брал курс на просветительство. А после 45 лет обратил взор на восток, перешёл на изучение Бога и сущности человека. И до конца жизни он работал как теолог. В исламском мире "Кемел Адам" - это совершенный человек. Он интерпретировал это понятие, и в казахском варианте появилось понятие "Толык Адам" - совершенный человек. Он внёс в это явление своё видение, связь с современной эпохой", - рассказывает Асан Омар.

Абай был постоянным читателем Семипалатинской библиотеки - одной из крупнейших в Сибирской части Российской империи. Изучал свежие журналы, газеты, не говоря уже о книгах, следил за событиями в мире, держал руку на пульсе, понимал, какие геополитические проекты происходят в мире, и делал выводы и прогнозы.

"В каждом своём стихотворении, так или иначе, Абай призывает людей заниматься наукой. Он предвидел ХХ век и говорил, что только наука сделает нас великой нацией. Сейчас, когда в мире не спокойно, и геополитическая ситуация напряженная, слова Абая особенно важны: нужно любить своего ближнего независимо от цвета кожи, языка, на котором он говорит, и религии", - призывает следовать заветам мыслителя Асан Омар.

Он считает, что труды Абая имеют не меньше силы и значения, чем изречения самых популярных по цитируемости философов.

"Если переосмыслить его труды, то они будут не менее значимыми, чем у Конфуция. Но у Абая нет такой поддержки, как у Конфуция. Мы просто называем улицы его именем, ставим памятники, и всё. А что дальше?", - задаётся вопросом Асан Омар.

Слова - старые, смыслы - глубокие.

Вряд ли найдутся в стране противники развития Института Абая. Ведь в первую очередь это нужно самим казахстанцам, считают специалисты. Этот проект может позволить подробнее изучить философские труды мыслителя, а, значит, познакомить людей с расширенной интерпретацией его умозаключений.

В библиотеке университета Алихана Бокейхана г. Семей хранятся редкие издания "Слов назидания" и стихотворных сборников Абая на разных языках: монгольском, китайском, английском, арабском.

"Вот этот учебник 1945 года считается раритетной книгой, которую мы бережём. Здесь сохранены те тексты, которые вы потом не найдёте", - показывают нам редкое издание сотрудники университета.

Все они прекрасно оформлены. Здесь же немало произведений, посвящённых жизни писателя, его ученикам и учителям, его близким и той среде, в которой он жил и творил.

"Мы изучаем его труды, афоризмы, архаизмы. То, как Абай и Шакарим используют в речи те слова, которые уходят в прошлое. Например, известные "Слова назидания" Абай называл двумя вариантами: "Қара сөз" и "Ғақлия". Слово Ғақлия в переводе с казахского переводится "назидание" или "завет", оно стало редким в наши дни. А слово "Қара" в контексте его произведения означает "проза", а не "чёрный". То есть слова, написанные простым прозаическим языком", - рассказали библиотекари.

По мнению кандидата филологических наук, автора множества монографий и учебно-методических пособий Фариды Гайнуллиной, Институт Абая может стать площадкой для изучения всей жизни Абая, а это не только его произведения, но и то, что он читал, как формировался, явления, способствовавшие его становлению. А значит, и предшествовавшая литература в виде творений акынов, жырау, фольклор, которые сыграли большую роль.

"Институт должен быть открыт - это однозначно! Сейчас, когда в мире идёт размежевание стран, проект особенно актуален. Абай - один из тех, кто интегрирует, собирает воедино всё духовное, что накопили другие страны. Поэтому и вопрос о переводческой деятельности стоит одним из первых. Кого он переводил? Гёте, Пушкин, Ницкевич, Лермонтов и другие. Это то, что он читал, пересказывал современникам. Иди взять его учеников: они продолжили переводческую деятельность, все они работали на интеграцию и объединение. Это очень важно в нынешней политической ситуации - не размежевание а объединение", - считает филолог, преподаватель Фарида Гайнуллина.

Если раньше Абаю зачастую посвящали лишь раздел в литературе, то сейчас студенты проходят целый курс, и не только филологи. Фарида Ахметовна преподаёт курс "Мир Абая" в двух университетах Семея.

"Мы должны говорить, что где Абай, там и Шакарим. Где они оба - там и Ауэзов. И все они - наши земляки, современники. Поэтому всех троих надо рассматривать в ракурсе Института Абая. Основа и ресурсы для открытия этого института есть. Не создать его будет большим преступлением перед следующими поколениями! Это должно быть реализовано минимум на трёх языках, а вообще – сколько угодно. Как это будет проходить? Это проведение различных конференций, фестивалей, симпозиумов, и многое другое - всё силами специалистов", - поделилась своим видением проекта филолог.

Полтора века назад Абай Кунанбаев считался феодальным поэтом, на которого шли гонения. Первые свои произведения он издавал под псевдонимом. А первое издание под собственным именем вышло посмертно, в 1909 году. Сын Турганбай и племянник Какетай не без помощи Алихана Бокейхана отправились в Санкт-Петербург к издателю Ильясу Бораганскому. Именно в стенах его типографии была напечатана первая книга небольшим тиражом. Тот уникальный сборник стихов Абая был больше похож на брошюру. В музее-заповеднике имени Абая хранится редкий экземпляр.

Надо сказать, что в типографии крымскотатарского каллиграфа, издателя, тюрколога Ильяса Бораганского, которая считалась первой мусульманской типографией империи, печатались многие запрещённые поэты на русском, турецком, арабском языках и фарси. Он занимался книгоиздательским делом в течение 50 лет. В разное время он работал каллиграфом в Министерстве иностранных дел Российской империи, читал лекции на факультете восточных языков Петербургского университета.

В его типографии на крымскотатарский языке были напечаалны "Женитьба" Николая Гоголя, басни Ивана Крылова, "Серая шейка" Дмитрия Мамина-Сибиряка.

У Абая Кунанбаева были известные ученики, которые также испытали тяготы большевистской идеологии за свою приверженность и верность трудам Абая. Это Шакарим Кудайбердиев, Кокпай Жанатаев, Асет Найманбаев, Арип Танибергенов, Уаис Шондыбаев. По мнению абаеведов, жизнь и творчество этих поэто также должны войти в обширную программу Института Абая.

"С обретением независимости любая страна начинает по-новому осмысливать своё место в мире, происходит самоидентификация национального характера. А корни ведут к нему - к Абаю. По счастливой случайности здесь, в Абайской области сконцентрировались наиболее яркие имена. Возможно, всё дело в географическом расположении, ведь это центр Евразии. Именно поэтому Институт Абая может стать своеобразным мостом между странами, особенно тюркскими", - заключила Фарида Гайнуллина.

Мост и мягкая сила

Успеют ли в год 180-летнего юбилея Абая создать Институт его имени в классическом виде и исполнить наказ президента? Сможет ли этот проект стать проводником казахской культуры во всех ключевых странах-партнерах? Покажет время. Но стоит сказать, что несколько шагов в этом направлении уже сделано. В 2020 году информационно-культурный центр "Абай" открылся в национальной библиотеке Санкт-Петербурга в честь 175-летия основоположника казахской литературы. А в мае 2024 года в институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета презентовали кабинет казахского языка и культуры имени Абая. Здесь проходят уроки казахского языка, а студенты совместно с Генконсульством Казахсана в Татарстане проводят совместные мероприятия, посвящённые национальным праздникам двух стран. Частыми гостями здесь бывают магистры тюркологи из Казахстана. Педагоги и учащиеся без труда понимают друг друга, поскольку языки Абая и Габдуллы Тукая – одни из самых близких в группе тюркских.

"Когда заходишь в кабинет Абая, видишь его изображение, казахские орнаменты, символику, книги. Уже это уже пропаганда казахской культуры. Это наполнение стало возможным благодаря совместной работе руководства нашего университета и генерального консульства Казахстана в Татарстане. Наши языки очень близкие, нет сложности в понимании. Есть общее, универсальное – это лексика. Если в первые моменты тяжело понимать ввиду особенностей, то когда вникаешь в атмосферу, всё становится ясно и понятно. Язык Абая нам понятен", - рассказала о работе кабинета профессор кафедры общего языкознания и тюркологии Казанского Федерального Университета Альфия Юсупова.

Татарстан обладает большим опытом сотрудничества с разными Институтами, зачастую восточными. По мнению учёных, это даёт возможность сохранить хорошие отношения между странами даже в самые кризисные времена, не забывая при этом взаимно обогащаться.

Помимо культурной и просветительской функции эти центры являются своего рода мягкой силой проведения своей политики, создания позитивного образа той или иной страны через инструменты культур - различные выставки, концерты, обучение языку, лекции.

"Это совершенно нормальная общепринятая практика во всём мире, никто ни в какой стране не борется с этим, не считает вредным или опасным, поэтому каждая крупная страна открывает центры, и этот процесс взаимный. Несмотря на то, что иногда отношения между странами могут портиться. Культурные центры и институты - этот тот мост, через который в случае конфликта можно восстановить отношения - и экономические, и политические, и дипломатические", - поделился своим мнением ведущий научный сотрудник Института языка, литературы и искусства имени Г. Ибрагимова АН Республики Татарстан, востоковед, тюрколог Азат Ахунов.

В 2020 году, в год 175-летия казахского поэта и мыслителя, день его рождения 10 августа объявлен в Казахстане официальным праздником - Днём Абая.

В этом году страна отмечает юбилейную дату – 180 лет. По этому случаю в Семее запланировано около 180 мероприятий в сфере культуры, искусства, образования, спорта с целью популяризации его наследия.

Фото: Альбина Халел