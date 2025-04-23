В Казахстане набирает обороты нелегальный рынок копий брендовой продукции, активно рекламируемой в социальных сетях, особенно на платформе Instagram. Продавцы не стесняются использовать названия известных мировых брендов и обещают "сэкономить миллионы", предлагая товары, внешне идентичные оригиналам, но по существенно заниженной цене. На пленарном заседании Мажилиса депутат Каракат Абден подняла вопрос о бездействии госорганов в условиях очевидного нарушения прав интеллектуальной собственности, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Министр юстиции Ерлан Сарсембаев признал проблему.

"Конечно, я соглашусь, что это является нарушением закона и подобная реклама, тем более продажа без согласия правообладателя, является нарушением прав интеллектуальной собственности, коим является товарный знак", - сказал министр.

Однако он подчеркнул, что инициатива в таких делах должна исходить от самих брендов.

"В первую очередь, само по себе право интеллектуальной собственности является частным правом правообладателя. В случае, если он заявляет о их нарушении, то обращение к правообладателям становится исходом для проведения проверок", - сказал Сарсембаев.

Тем не менее, министр юстиции заявил, что в 2024 году было зафиксировано около 300 нарушений по фактам незаконного использования чужих товарных знаков. Более того, в рамках работы над новым законопроектом правительство планирует пересмотреть уголовную диспозицию, чтобы усилить ответственность за продажу и рекламу контрафакта, в том числе на онлайн-платформах.