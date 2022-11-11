Инспекция труда не будет расследовать гибель рабочего на ТЭЦ-2 в Петропавловске

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В управлении государственной инспекции труда по Северо-Казахстанской области сообщили, что между погибшим 22-летним рабочим и подрядной организацией ТОО "Строй центр Арсенал" был заключён договор гражданско-правового характера, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

В связи с этим отношения между данными лицами не являются трудовыми и регулируются не трудовым законодательством Казахстана, а Гражданским кодексом.

"В соответствии со ст. 186 Трудового кодекса расследованию подлежат случаи повреждения здоровья работников, связанные с их трудовой деятельностью и приведшие к нетрудоспособности либо смерти", - пояснил руководитель отдела контроля безопасности и охраны труда, государственный инспектор труда Азат Кушербаев.

Напомним, что 5 ноября на объекте "Реконструкция здания главного корпуса котельного цеха петропавловской ТЭЦ-2" произошёл несчастный случай с 22-летним рабочим из Кызылординской области Арманом Исаевым. Молодой человек заключил договор возмездного оказания услуг с ТОО "Строй центр Арсенал" 3 октября текущего года. Выполнял работы по вязке арматуры и установке разбора опалубки.

"5 ноября около 12 часов производили выгрузку электроинструмента на кровле. Арман Исаев находился рядом. В этот момент произошло соскальзывание металлических конструкций, вследствие чего рабочего придавило металлической рамой. Директор ТОО "Строй центр Арсенал" в адрес инспекции труда подал сообщение о несчастном случае с приложением договора оказания услуг", - сообщил Азат Кушербаев.

От полученных травм молодой человек скончался в 3 горбольнице 7 ноября. О несчастном случае стало известно из просочившейся информации в социальных сетях только 8 ноября, когда молодого человека уже не было в живых.