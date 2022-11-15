Инспекторы раскритиковали борьбу с замором рыбы в Павлодаре

Фото: pavlodarnews.kz

В Казахстане могут дополнить закон – ужесточить наказание за гибель водных позвоночных, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

По мнению специалистов Зайсан-Ертисской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства, в регионе слабо предотвращают замор рыбы. Об этом на пресс-конференции в региональной службе коммуникаций высказался заместитель руководителя организации Нуржан Казтай.

По его словам, пока с замором рыбы борется инспекция, хотя спасением должны заниматься местные исполнительные органы.

"Они должны мониторить водоёмы, проводить противозаморные мероприятия. Долбить лунки и устанавливать камышовые снопы. Эти мероприятия проводятся на недостаточном уровне", – считает спикер.

Он добавил, что в этом году в регионе фиксировали три случая замора: на озерах Тяпка, Ильюшка и на безымянном водоёме.

Как рассказала руководитель областного отдела рыбной инспекции Самал Темирбулатова, в Казахстане прорабатывают наказание для местных исполнительных органов за гибель рыбы. Пока ограничиваются только предупреждением.

"В прошлом году на озере Шыганак погибло более шести тонн карасей, – сообщила Самал Темирбулатова. – Все случаи происходят из-за погодно-климатических условий".

Спикеры также отметили, что водоёмы продолжают пополнять рыбой. В этом году на воспроизводство потратили более 29 млн тенге. Водоёмы зарыбляют за счет пользователей субъектов рыбного хозяйства. В естественную среду обитания семь пользователей выпустили 37 880 сеголеток карпа. Водоёмы, закрепленные под озерно-товарное рыбоводное хозяйство, заселили 168 тысячами сеголеток ценных видов рыб.

Кроме того, в этом АО "Евроазиатская энергетическая корпорация" выпустило в Иртыш более 15 тысяч сеголеток карпа, АО "Алюминий Казахстана" – более 22 тысяч двухлеток карпа.