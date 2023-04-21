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Инспекторы ОБСЕ оценили уровень казахстанских военных
Военные инспекторы ОБСЕ отметили высокий уровень казахстанских специалистов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство обороны РК.
"В рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности инспекционная группа Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии с участием инспекторов из США и Венгрии провела инспекцию "указанного района". На вертолете армейской авиации военные эксперты облетели инспектируемый район, посетили столичную десантно-штурмовую бригаду и 610 авиационную базу в Карагандинской области", — указывается в сообщении.
Многонациональная инспекционная группа выразила признательность сопровождающей группе Центра по контролю над вооружениями и обеспечению инспекций Минобороны Казахстана за оказанное содействие в ее проведении.
"Военные инспекторы отметили высокий профессиональный уровень казахстанских специалистов и добросовестное выполнение Республикой Казахстан международных обязательств в области контроля над вооружениями", — сообщили в Минобороны.
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