Инспекторы ОБСЕ оценили уровень казахстанских военных

Фото: министерство обороны РК

Военные инспекторы ОБСЕ отметили высокий уровень казахстанских специалистов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство обороны РК.



"В рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности инспекционная группа Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии с участием инспекторов из США и Венгрии провела инспекцию "указанного района". На вертолете армейской авиации военные эксперты облетели инспектируемый район, посетили столичную десантно-штурмовую бригаду и 610 авиационную базу в Карагандинской области", — указывается в сообщении.

Многонациональная инспекционная группа выразила признательность сопровождающей группе Центра по контролю над вооружениями и обеспечению инспекций Минобороны Казахстана за оказанное содействие в ее проведении.

"Военные инспекторы отметили высокий профессиональный уровень казахстанских специалистов и добросовестное выполнение Республикой Казахстан международных обязательств в области контроля над вооружениями", — сообщили в Минобороны.