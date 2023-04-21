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министерство обороны РК Сегодня, 04:13
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Сегодня, 04:13
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Фото: министерство обороны РК

Инспекторы ОБСЕ оценили уровень казахстанских военных

Военные инспекторы ОБСЕ отметили высокий уровень казахстанских специалистов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство обороны РК.
 
"В рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности инспекционная группа Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии с участием инспекторов из США и Венгрии провела инспекцию "указанного района". На вертолете армейской авиации военные эксперты облетели инспектируемый район, посетили столичную десантно-штурмовую бригаду и 610 авиационную базу в Карагандинской области", — указывается в сообщении.

Многонациональная инспекционная группа выразила признательность сопровождающей группе Центра по контролю над вооружениями и обеспечению инспекций Минобороны Казахстана за оказанное содействие в ее проведении.

"Военные инспекторы отметили высокий профессиональный уровень казахстанских специалистов и добросовестное выполнение Республикой Казахстан международных обязательств в области контроля над вооружениями", — сообщили в Минобороны.

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Сегодня, 04:13
130
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