Инспекторов по делам несовершеннолетних не хватает в школах и колледжах - МВД РК

Участковых инспекторов полиции по делам несовершеннолетних в Казахстане, по данным МВД РК, составляет около 2500 человек. Учитывая, что в стране функционируют свыше семи тысяч школ и около 700 колледжей, вышеупомянутых сотрудников полиции катострофически не хваттает на все учебные заведения республики, передает BaigeNews.kz.

Почти три недели прошло со дня гибели 19-летнего Романа Бодагова из Щучинска. По словам брата погибшего – Евгения, о фактах вымогательства в семье в курсе не были, но о них, как выяснилось позже, знали друзья Романа. Почему ни они, ни сам погибший не сообщали о противоправных действиях со стороны третьих лиц ни родным, ни педагогам, ни инспекторам по делам несовершеннолетних (ПДН) – большой вопрос. К слову, инспекторы ПДН априори должны быть во всех учебных заведениях, но как показывает практика, не все они имеют такую штатную единицу. Не было его и в колледже, где учился Роман.

"Роман был веселым, волевым юношей, - вспоминает заместитель директора по воспитательной работе Высшего технического колледжа Щучинска Марина Табакова. - Практически каждое мероприятие, проводимое в стенах колледжа, проходило с его участием. Вечером, перед трагическим событием, видела его в коридоре. Он, как всегда, был в приподнятом настроении и с присущей ему оптимизмом и улыбкой сказал: "С праздником! Завтра приду на репетицию!". Мы готовились ко Дню учителя. Но на следующий день он не пришел, отчего мы и забили тревогу. Ввиду характера Рома никогда не подавал вида, что у него какие-то проблемы. При этом, зная его жизнерадостность, мы, конечно, не верим в суицид".

По словам Марины Александровны, в колледже нет штатного инспектора по делам несовершеннолетних. Эту функцию частично выполняет социальный педагог. Однако, что большая часть учащихся – парни (из 1000 студентов более 600 – юноши), не все они ведут откровенные разговоры с учителем: кто-то стесняется, кто-то предпочитает отмалчиваться. Однако при виде сотрудника в погонах у подростков, молодых людей другая реакция.

"После трагедии мы, безусловно, провели соответствующую работу среди наших студентов. Нужно было понять, может кто-то еще подвергается вымогательствам. Когда разговаривали, учителя, ребята говорили, что все хорошо. И лишь когда к работе подключились сотрудники правоохранительных органов и, осознав всю серьезность ситуации, некоторые поделились своими тревогами. Мы один-два раза в месяц проводим профилактические беседы с учащимися. Но достаточно ли этого? Соответствующие лекции читают представители ювенальной полиции, участковой службы, но не всегда они могут отреагировать быстро и оперативно, как того требует ситуация. Уверена, что наличие штатной единицы инспектора по делам несовершеннолетних, позволило бы вести профилактическую работу регулярно. Возможно, к таким специалистам молодые люди обращались бы чаще", - считает педагог.

О необходимости серьезного подхода к вопросу оснащения учебных заведений инспекторами по делам несовершеннолетних говорит и столичный суицидолог Михаил Смецкой. При этом он уверен, что налаживать должным образом нужно не только службу ПДН, но и психологическую.

"Нехватка кадров чувствуется не только в регионах, но и в мегаполисах. В Астане каждый год строят новые школы, детей много, а специалистов мало. Бывает один инспектор по делам несовершеннолетних охватывает два-три учебных заведения. Поэтому далеко не всегда бывает на месте, а учитывая различного рода совещания и планерки, - какие-то учебные заведения он посещает только один раз в неделю. Молодежь в нашей стране сейчас очень открытая, просто нередко у специалистов нет времени, желания и возможностей поговорить с ними. Поэтому в штатном расписании учебных заведений должны быть не только инспекторы, но и психологи. Это как правая и левая ноги. Для того чтобы хорошо ходить, нужны обе. При этом важно соблюсти грамотную нагрузку: один психолог на 200 учеников, иначе будет хромать качество работы специалиста", - говорит Михаил Смецкой.

По информации пресс-службы МВД РК, с начала текущего учебного года для профилактики правонарушений в организациях образования за каждой школой закреплены ответственные из числа участковых инспекторов полиции, ювенальной полиции и оперативных уполномоченных.

"В ходе проводимых мероприятий несовершеннолетние и родители информируются о работе служб, кризисных центров, телефонов доверия. В целом, с начала этого года сотрудниками полиции организовано более четырех тысяч выступлений по вопросам защиты прав несовершеннолетних в средствах массовой информации. Участковыми инспекторами полиции по делам несовершеннолетних проводится широкий спектр обучающих и разъяснительных занятий с учащимися, в ходе которых доводятся правовые аспекты поведения и меры ответственности за совершение противоправных деяний, как в стенах школы, так и за ее пределами" - ответили на официальный запрос в МВД РК, добавив, что анализ правонарушений среди учащихся указывает на то, что противоправные деяния совершаются вне территории школы и во внеучебное время, поэтому инспекторы проводят разъяснительную работу с подростками по месту жительства последних.

Напомним, тело Романа Бодагова было найдено ночью 6 октября на железнодорожных путях на перегоне курорт Боровое - Джамантуз. Как сообщили корреспонденту BaigeNews.kz в МВД РК, по заявлению родственников погибшего начато досудебное расследование по статье 194 части 2 Уголовного кодекса о вымогательстве денежных средств, а также дополнительно зарегистрировано в ЕРДР уголовные дела по статьям 105 УК (доведение до самоубийства) и 293 части 3 УК (хулиганство с применяем оружия).

По данным интернет-портала правовой статистики Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной Прокуратуры Республики Казахстан, только за 10 месяцев этого года по статье "Вымогательство" зарегистрировано 343 дела, что на 55 фактов больше, чем за весь прошлый год. Чаще всего, как показывает статистика, вымогательства совершаются в Алматы, Акмолинской и Актюбинской областях. Между тем, как сообщает региональное информационное агентство, в Бурабайском районе, как минимум, двое человек стали жертвами вымогателей. Суммы составляли 800 000 и 1 400 000 тенге.

Скриншот с qamqor.gov.kz

Хочется верить, что в небольшом курортном городке, где жил и учился Роман Бодагов, больше не случится трагедий. Что для этого нужно? Усиление деятельности сотрудников правоохранительных органов, психологов и педагогов. Не менее важно и родителям обращать внимание на поведение своего ребенка. Если он изменился: пропускает занятия, будь то в школе, колледже или вузе, проявляет агрессию или, наоборот, апатию, то это уже тревожные "звоночки". Главное, как советуют многие психологи, оказывать жертве всестороннюю поддержку, для того, чтобы он знал, что всегда может рассчитывать на помощь взрослых.