Иностранцы задержаны в Туркестанской области за сбыт наркотиков

В результате операций по пресечению незаконного оборота наркотиков в Туркестанской области задержаны иностранцы, занимающиеся контрабандой и продажей наркотических веществ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Наркопреступность всегда беспокоит страну. Борьба с этой проблемой, угрожающей безопасности нации, сотрудниками департамента полиции Туркестанской области никогда не прекращалась.

Так, за 10 месяцев текущего года стражи порядка пресекли 652 факта, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Из них 267 преступлений и 385 проступков. Сбыт наркотиков составил 42 факта, хранение наркотиков в особо крупном объеме — 13 фактов, посев наркосодержащих растений — 67 фактов, незаконная реклама, пропагандирующая наркотики и психотропные вещества — 8 фактов.



