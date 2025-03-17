За последние шесть лет в экономику было привлечено 130 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом в статье "Шесть лет прогресса: Казахстан на пути устойчивого развития" пишет Премьер-министр РК Олжас Бектенов.

"Важным условием динамичного развития является привлечение иностранных инвестиций, которые стабильно поступают в экономику Казахстана. Это подтверждает высокое доверие зарубежных предпринимателей к экономическому потенциалу страны и подкрепляется высокими рейтингами", - говорится в публикации.

Так, в 2024 году Казахстан получил самый высокий рейтинг в своей истории — Baa1 с прогнозом "Стабильный" от агентства Moody’s. Международные агентства S&P и Fitch также подтвердили кредитные рейтинги Казахстана на инвестиционном уровне.

"Важно отметить, что зарубежные партнеры стали больше вкладывать в отрасли перерабатывающей промышленности – на них пришлось 72,7 млрд долларов. ООН назвала Казахстан вторым крупнейшим получателем ПИИ среди стран, не имеющих выхода к морю", - заключил Бектенов.

Ранее сообщалось, что Казахстан побил собственный рекорд в машиностроении.

Также стало известно, что за шесть лет в Казахстане построено рекордное количество школ.