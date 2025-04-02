На Байконуре задержаны трое граждан Испании и один австралиец при попытке проникнуть на территорию, где находятся советские многоразовые космические корабли "Буран", передаёт BaigeNews.kz.

Как пишет "РИА Новости", инцидент произошел ночью в районе монтажно-заправочного комплекса "Бурана".

Источник сообщил, что задержанные нарушители пытались попасть в закрытую зону космодрома. В настоящее время они проходят допрос, и расследование продолжается.

Это не первый случай, когда иностранцы пытаются проникнуть на Байконур. Летним прошлым годом трое европейских туристов также были задержаны при попытке нелегально попасть на территорию космодрома.

Полиция и специалисты космодрома продолжают разбирательства, чтобы выяснить мотивы задержанных и меры, которые будут приняты в отношении них.