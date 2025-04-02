Иностранцы пытались попасть к советским кораблям на Байконуре
Трое испанцев и австралиец пытались попасть к "Буранам".
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На Байконуре задержаны трое граждан Испании и один австралиец при попытке проникнуть на территорию, где находятся советские многоразовые космические корабли "Буран", передаёт BaigeNews.kz.
Как пишет "РИА Новости", инцидент произошел ночью в районе монтажно-заправочного комплекса "Бурана".
Источник сообщил, что задержанные нарушители пытались попасть в закрытую зону космодрома. В настоящее время они проходят допрос, и расследование продолжается.
Это не первый случай, когда иностранцы пытаются проникнуть на Байконур. Летним прошлым годом трое европейских туристов также были задержаны при попытке нелегально попасть на территорию космодрома.
Полиция и специалисты космодрома продолжают разбирательства, чтобы выяснить мотивы задержанных и меры, которые будут приняты в отношении них.
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