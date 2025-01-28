Иностранцы пытались нелегально пересечь границу в Костанайской области
Их задержали пограничники.
Сегодня, 17:27
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Сегодня, 17:27Сегодня, 17:27
57Фото: polisia.kz
Двух граждан ближнего зарубежья задержали сотрудники управления по противодействию экстремизму ДП Костанайской области совместно с Погранслужбой в Денисовском районе, недалеко от государственной границы, передаёт BaigeNews.kz.
Установлено, что нарушители прибыли в область для незаконного пересечения казахстанско-российской границы вне официальных пунктов пропуска. Причиной их правонарушения стала депортация из России за нарушение миграционного законодательства.
За нарушение режима мужчины привлечены к административной ответственности с последующим выдворением из страны.