  • 28 Января, 17:39
  • BAIGENEWS

Иностранцы пытались нелегально пересечь границу в Костанайской области

Их задержали пограничники.

Сегодня, 17:27
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 17:27
Сегодня, 17:27
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Фото: polisia.kz

Двух граждан ближнего зарубежья задержали сотрудники управления по противодействию экстремизму ДП Костанайской области совместно с Погранслужбой в Денисовском районе, недалеко от государственной границы, передаёт BaigeNews.kz.

Установлено, что нарушители прибыли в область для незаконного пересечения казахстанско-российской границы вне официальных пунктов пропуска. Причиной их правонарушения стала депортация из России за нарушение миграционного законодательства.

За нарушение режима мужчины привлечены к административной ответственности с последующим выдворением из страны.

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