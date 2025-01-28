Двух граждан ближнего зарубежья задержали сотрудники управления по противодействию экстремизму ДП Костанайской области совместно с Погранслужбой в Денисовском районе, недалеко от государственной границы, передаёт BaigeNews.kz.

Установлено, что нарушители прибыли в область для незаконного пересечения казахстанско-российской границы вне официальных пунктов пропуска. Причиной их правонарушения стала депортация из России за нарушение миграционного законодательства.

За нарушение режима мужчины привлечены к административной ответственности с последующим выдворением из страны.