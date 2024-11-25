Иностранцы попались на кражах в торговых домах Астаны

В ходе оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок" сотрудники УП района Байконыр задержали иностранцев, причастных к серии краж на территории Астаны, передаёт BaigeNews.kz.

Первый случай произошел в магазине бытовых товаров. Мужчина 29 лет и женщина 30 лет, притворившись покупателями, дождались момента,

когда продавцы отвлекутся, а затем спрятали товары в карманах одежды. Таким образом, они похитили товар на сумму около 80 тысяч тенге.

Второй факт зафиксирован в бутике обуви. Злоумышленники похитили восемь пар ботинок. Понравившиеся товары они прятали под куртку и

беспрепятственно покидали магазин. Ущерб составил 900 тысяч тенге.

Действия подозреваемых зафиксировали камеры видеонаблюдения. После совершения краж иностранцы продали товары прохожим.

Подозреваемые водворены в ИВС ДП Астаны. Проводится досудебное расследование.