Иностранцы попались на фиктивной прописке мигрантов
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Министерством внутренних дел в целях недопущения проникновения криминальных и террористических элементов проводится системная работа по выявлению каналов незаконной миграции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
"Подразделениями по борьбе с организованной преступностью с начала текущего месяца пресечена деятельность нескольких преступных групп, причастных к организации незаконной миграции. Криминальные схемы заключались в нелегальном пересечении государственной границы, предоставлении услуг по регистрации временного проживания иностранцам и выдаче разрешений на осуществление трудовой деятельности, с использованием фиктивных документов", – сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.
В Жамбылской области задержан местный житель, который через горную местность организовал канал незаконной миграции для граждан дальнего зарубежья, целью которых было попасть на заработки в страны Евросоюза.
В Атырауской области трое иностранцев изобличены в преступной схеме по регистрации нерезидентов на территории Казахстана с использованием поддельных документов. В ходе обысковых мероприятий у них изъяты зарубежные паспорта, “черная” бухгалтерия и документация.
Аналогичная криминальная схема раскрыта в столице, где задержаны пятеро местных жителей, причастных к незаконному оформлению документов для трудовых мигрантов.
"По всем фактам проводятся досудебные расследования. Виновным грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет с конфискацией имущества. Работа в данном направлении продолжается", – отметил Куандык Алпыс.
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