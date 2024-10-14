Иностранцы попались на фиктивной прописке мигрантов

Министерством внутренних дел в целях недопущения проникновения криминальных и террористических элементов проводится системная работа по выявлению каналов незаконной миграции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Подразделениями по борьбе с организованной преступностью с начала текущего месяца пресечена деятельность нескольких преступных групп, причастных к организации незаконной миграции. Криминальные схемы заключались в нелегальном пересечении государственной границы, предоставлении услуг по регистрации временного проживания иностранцам и выдаче разрешений на осуществление трудовой деятельности, с использованием фиктивных документов", – сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

В Жамбылской области задержан местный житель, который через горную местность организовал канал незаконной миграции для граждан дальнего зарубежья, целью которых было попасть на заработки в страны Евросоюза.

В Атырауской области трое иностранцев изобличены в преступной схеме по регистрации нерезидентов на территории Казахстана с использованием поддельных документов. В ходе обысковых мероприятий у них изъяты зарубежные паспорта, “черная” бухгалтерия и документация.

Аналогичная криминальная схема раскрыта в столице, где задержаны пятеро местных жителей, причастных к незаконному оформлению документов для трудовых мигрантов.