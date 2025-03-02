На дороге Рудный-Качар-Федоровка произошла авария: два автомобиля — Hyundai и минивэн — съехали в кювет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

"В салоне находились 11 граждан иностранных государств, в том числе один ребёнок. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. После получения информации о происшествии, на место оперативно прибыли сотрудники полиции и спасатели. Благодаря слаженной работе экстренных служб, автомобили были быстро извлечены из кювета, а пассажирам оказана необходимая помощь. Все участники ДТП выразили благодарность за профессионализм и оперативность, а затем продолжили свой путь", — говорится в сообщении.

В полиции напомнили водителям об осторожности на дороге, особенно при неблагоприятных погодных условиях.