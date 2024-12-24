Полицейские задержали преступную группу иностранцев, которая совершила дерзкую кражу в одном из ломбардов Астаны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Группа из пяти мужчин спланировала совершение преступления: злоумышленники добыли ключи от ломбарда и дождались момента, когда сотрудница покинула помещение на обеденный перерыв.

"Воспользовавшись этой возможностью, они проникли внутрь и похитили 654 золотых изделия общей стоимостью 45 млн тенге, а также более полутора миллиона тенге наличными из кассы. После кражи преступники скрылись с места происшествия и покинули город, направившись в западный регион страны. Полицейские задержали подозреваемых во дворе одного из домов в Уральске, где они пытались арендовать жилье", - говорится в сообщении полиции.

Задержанные являются гражданами другого государства, они находятся под стражей. По данному факту проводится досудебное расследование.

Напомним, ранее стало известно, в каком городе Казахстана больше всего грабят.