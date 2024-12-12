Казахстан становится всё популярнее среди зарубежных путешественников. По официальным данным, за январь-сентябрь т.г. приток иностранных туристов в нашу страну составил 11,5 млн человек, что почти вдвое больше показателя аналогичного периода 2023 года. Из них 969 тысяч остановились в местах размещения, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Среди этих иностранных гостей пока небольшая часть, но имеющая тенденцию к росту, это туристы из исламских стран. Привлекает их в Казахстане наличие пока ещё не столь развитого, но постепенно расширяющегося рынка халал-услуг, природа, возможность посещения святых мест.

А вот, например, для жителей ОАЭ, где жаркая погода круглый год, Казахстан стал комфортным местом проживания в период Рамадана.

"В этом году мы для жителей ОАЭ cтали рынком №1 для путешествий во время Рамадана. Там очень жарко и держать оразу весь день сложно. Поэтому для них нормальная практика выезжать куда-нибудь, где более прохладная погода. С учётом безвизового режима, наличия прямых перелётов между ОАЭ, Алматы и Астаной, такой интерес к Казахстану появился", – рассказал председатель правления нацкомпании Kazakh Tourism Кайрат Садвакасов.

По его данным, ежегодно в Казахстан приезжают около 56 тысяч туристов, в том числе деловых, из арабских государств Персидского залива, которые входят в региональный союз GCC. Это Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Катар, Оман и Бахрейн.

Потенциал халал-туризма в Казахстане

Кайрат Садвакасов отмечает, что во всём мире растёт спрос на халал-туризм и Казахстан обладает большим потенциалом для развития этого направления у себя. Это несложно, учитывая, что халал-индустрия в Казахстане уже давно развивается в ответ на растущий спрос со стороны внутренних потребителей.

Для начала, по его словам, необходимо выделить халал-туризм в отдельный сегмент и целенаправленно заниматься повышением качества туристических услуг для гостей из исламских стран.

"Если мы выделим халал-туризм в отдельный сегмент, то каждый отель и ресторан будет учитывать туристов-мусульман в качестве потенциальных клиентов при проектировании помещений и при планировании меню. Тогда у нас появится бОльшая узнаваемость на таком рынке. Поэтому мы определили первые шаги, которые надо сделать, – это составление халал-гида по городам, в том числе обязательно по Астане и Алматы. Путешественники из исламских стран должны иметь возможность в печатном и электронном виде посмотреть, где они могут остановиться, перекусить и так далее", – сказал глава Kazakh Tourism.

Чтобы заинтересовать казахстанских туроператоров, Kazakh Tourism в Астане организовал им встречу с основателем Global Muslim Travel Index, исполнительным директором Crescent Rating&Halal Trip Фазалом Бахардином. Он привёл данные, согласно которым к 2028 году расходы мусульманских путешественников в мире могут достичь 225 млрд долларов.

"Мусульманский туристический рынок продолжает стремительно расти. Мы прогнозируем, что в этом году количество мусульманских путешественников достигнет 175 млн, что составит почти 11-12% от общего числа международных туристов. Казахстан имеет огромный потенциал для этого рынка. Весь центральноазиатский регион, включая Казахстан, Узбекистан и Азербайджан, представляет собой привлекательную дестинацию для мусульманских путешественников", – подчеркнул Фазал Бахардин.

Качественные туристы

Присутствовавшая на данной встрече основатель компании-туроператора Empire Travel Qazaqstan Мейрагуль Балгожина отмечает, что за последние два года на организуемые ими туры по Казахстану возрос спрос со стороны туристов-мусульман из Индонезии, Таиланда, Сингапура, Малайзии, Турции. Они приезжают семьями либо группой друзей. И этим гостям необходим сервис по стандартам халал – это отели, рестораны с соответствующим набором услуг, условия для намаза во время тура и прочее.

Клиенты туркомпании из этих стран и с такими требованиями – это состоятельные и качественные туристы, отмечает Мейрагуль Балгожина.

"Они готовы платить за хорошее качество и, как правило, покупают турпакет, который включает в себя всё, – транспорт, отель, гида-экскурсовода, трёхразовое питание. Они выбирают лучшие рестораны, мы для них составляем соответствующее меню", – рассказала основатель туркомпании.

В основном этим туристам интересен Алматы, где они посещают знаковые и самые популярные среди гостей достопримечательности, в том числе Шымбулак, Тургеньские водопады, Чарынский каньон, Кольсайские озёра.

"Из Турции приезжают непосредственно по религиозному туризму, чтобы посетить святые места, мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави в Туркестане. И там же они делают садака, могут зарезать барана и так далее", – говорит Мейрагуль Балгожина.

Предприниматель озвучила несколько предложений по развитию халал-туризма в Казахстане.

"Необходима единая платформа, которая предоставляет полную информацию о том, какие рестораны с сертификацией халал имеются в Казахстане, отели, туркомпании, которые непосредственно работают по халал-туризму. Это помогало бы нам получать информацию из единого источника, чтобы мы могли продвигать себя в тех странах, откуда к нам приезжают туристы-мусульмане, потому что они качественные туристы. Они качественно подходят к организации своего тура. Им нужно "всё включено", чтобы всё было продумано", – отмечает основатель туркомпании.

По её оценке, в туристической сфере в Казахстане имеется дефицит качественного сервиса по причине нехватки кадров.

"Нужны хорошие кадры, подготовленные в образовательных центрах, университетах. Возможно, нужно в корне менять программу обучения по туризму, потому что, я предполагаю, скорее всего, в обучении идёт ставка на стандартный туризм. Въездной туризм – другой", – говорит Мейрагуль Балгожина.

Подготовка кадров для туротрасли

Вопросы касательно качества подготовки кадров для туротрасли мы адресовали заведующей кафедрой "Туризм" Евразийского национального университета имени Л.Гумилева (ЕНУ) в Астане Ляйле Муталиевой.

"В качестве основной проблемы в подготовке кадров в области туризма можно отметить достаточно жёсткие требования ГОСО в определении учебной траектории. Так, достаточно большой объём академических часов запланирован на изучение общеобразовательных дисциплин. Данные часы можно было бы уделить прохождению практики", – отмечает преподаватель.

Кафедра "Туризм" ЕНУ ежегодно выпускает около 90-100 дипломированных специалистов на уровне бакалавриата, 8-10 – на уровне магистратуры и 5-6 – на уровне докторантуры.

"Мониторинг процесса трудоустройства показывает, что большинство наших выпускников сегодня работают на предприятиях сферы туризма и гостеприимства в Астане и Алматы. Основное число устраивается на работу в туристские фирмы и гостиничные предприятия. Около 20% выпускников уезжают в зарубежные страны для продолжения обучения по магистерским программам", – сказала Ляйля Муталиева.

По её словам, с 2025 года для студентов, обучающихся на кафедре "Туризм", вводятся академические курсы по изучению направления халал-туризм. Преподавать данные курсы будут привлечённые вузом специалисты, разрабатывающие продукты в области халал-туризма.