Иностранцы будут занимать невостребованные казахстанцами рабочие места — Куантыров

Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров на пленарном заседании мажилиса ответил на некоторые вопросы депутатов о ситуации на рынке труда Казахстана в связи с последними событиями в России, сообщает BaigeNews.kz .

"У нашего правительства есть антикризисный план того, куда масса граждан РФ будет трудоустраиваться? Завтра не получим ли мы людей, которые остались без документов, денег, и, чтобы не возвращаться к себе, будет расти преступность. У нас казахстанцы еще не до конца трудоустроены…"

"В первую очередь задача правительства — заботиться о гражданах Казахстана, защищать национальные интересы, и конечно, при трудоустройстве приоритет отдаваться будет все-таки гражданам Казахстана. А приезжающие иностранные граждане будут занимать те места, которые у нас не востребованы казахстанцами, в сезонном, строительном секторе и так далее. Что касается преступности, думаю, что МВД будет за этим следить. Как мы видим, что уровень образованности приезжающих иностранных граждан должен быть достаточно высоким", — сказал Алибек Куантыров.

"Тем не менее предлагают рабочие места врачей, учителей, айтишников, финансистов именно россиянам".

"Здесь, конечно, есть частный сектор, который может выбирать. Что касается айтишников, то у ряда (приезжих) айтишников уровень достаточно высокий. Мы видели наплыв айтишников из Беларуси, Украины, РФ начиная с марта текущего года. Поэтому этот тренд в принципе продолжается. И более того, это будет положительно влиять на конкуренцию в IT-сфере. Что касается врачей, как я понял, там была нехватка врачей. Врачи квалифицированные, я думаю, что лишними не будут. Это, наоборот, хорошо для нашего здравоохранения. Есть определенные квоты на иностранную рабочую силу, в рамках ЕАЭС свободное передвижение кадров. С другой стороны, налоги они будут платить, я думаю, такие же, согласно Налоговому кодексу РК. А в целом с учётом роста экономики, с учётом новых инвестиций, релокаций компаний, думаю, приток иностранной рабочей силы логичен, и это вполне нормальная практика", — отметил министр.

"Есть ли какие-то ограничения по приему на работу иностранных граждан в государственные, национальные компании?"