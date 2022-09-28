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Иностранцы будут занимать невостребованные казахстанцами рабочие места — Куантыров Сегодня, 12:41
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Иностранцы будут занимать невостребованные казахстанцами рабочие места — Куантыров

Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров на пленарном заседании мажилиса ответил на некоторые вопросы депутатов о ситуации на рынке труда Казахстана в связи с последними событиями в России, сообщает BaigeNews.kz.

"У нашего правительства есть антикризисный план того, куда масса граждан РФ будет трудоустраиваться? Завтра не получим ли мы людей, которые остались без документов, денег, и, чтобы не возвращаться к себе, будет расти преступность. У нас казахстанцы еще не до конца трудоустроены…"

"В первую очередь задача правительства — заботиться о гражданах Казахстана, защищать национальные интересы, и конечно, при трудоустройстве приоритет отдаваться будет все-таки гражданам Казахстана. А приезжающие иностранные граждане будут занимать те места, которые у нас не востребованы казахстанцами, в сезонном, строительном секторе и так далее. Что касается преступности, думаю, что МВД будет за этим следить. Как мы видим, что уровень образованности приезжающих иностранных граждан должен быть достаточно высоким", — сказал Алибек Куантыров.

"Тем не менее предлагают рабочие места врачей, учителей, айтишников, финансистов именно россиянам".

"Здесь, конечно, есть частный сектор, который может выбирать. Что касается айтишников, то у ряда (приезжих) айтишников уровень достаточно высокий. Мы видели наплыв айтишников из Беларуси, Украины, РФ начиная с марта текущего года. Поэтому этот тренд в принципе продолжается. И более того, это будет положительно влиять на конкуренцию в IT-сфере. Что касается врачей, как я понял, там была нехватка врачей. Врачи квалифицированные, я думаю, что лишними не будут. Это, наоборот, хорошо для нашего здравоохранения.

Есть определенные квоты на иностранную рабочую силу, в рамках ЕАЭС свободное передвижение кадров. С другой стороны, налоги они будут платить, я думаю, такие же, согласно Налоговому кодексу РК. А в целом с учётом роста экономики, с учётом новых инвестиций, релокаций компаний, думаю, приток иностранной рабочей силы логичен, и это вполне нормальная практика", — отметил министр.

"Есть ли какие-то ограничения по приему на работу иностранных граждан в государственные, национальные компании?"

"Есть определенные квоты, допустим, в частной компании. Квота выделяется государством. Что касается госкомпаний, то, конечно, приоритет отдаётся гражданам Казахстана. Потому что это национальные интересы, определённые вопросы, которые требуют знания законодательства РК. Ну и, соответственно, вопросы конфиденциальности и так далее. Поэтому, я думаю, что касается государства, приоритет будет отдаваться именно гражданам Республики Казахстан. ЕАЭС - это свобода движения капитала и рабочей силы. Но здесь вопрос был про госкомпании, - ответил Алибек Куантыров.

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#мигранты #россияне #трудоустройство #преступность
Жадра Жулмухаметова Журналист
Сегодня, 12:41
267
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