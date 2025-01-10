  • 10 Января, 04:57
  • BAIGENEWS

Иностранцу стало плохо на трассе по дороге в Алматы

Ему оказали первую медпомощь и доставили в больницу.

Сегодня, 03:25
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 03:25
Сегодня, 03:25
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Фото: МЧС РК

Спасатели пришли на помощь гражданину Турции, которому стало плохо на трассе Самара-Шымкент, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Мужчина направлялся в Алматы и по дороге почувствовал боли в области сердца. Бригада экстренного реагирования трассового медико-спасательного пункта "Жосалы" города Кызылорды срочно выехала на вызов.

Иностранцу оказали первую медицинскую помощь и доставили в Кармакшинскую районную больницу.

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