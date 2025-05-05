В межрайонном суде по уголовным делам города Шымкента завершено рассмотрение уголовного дела в отношении иностранного гражданина М.Х., обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть малолетнего ребенка, передаёт BaigeNews.kz.

Судебные разбирательства касались трагического происшествия, произошедшего 8 февраля 2025 года в микрорайоне Асар города Шымкента. Подсудимый, управляя автомобилем, грубо нарушил правила дорожного движения, что привело к наезду на 5-летнюю девочку А., которая от полученных травм скончалась на месте.

В ходе судебного разбирательства были представлены показания подсудимого, потерпевшей стороны, результаты судебных экспертиз, а также материалы осмотра места происшествия, что позволило суду установить вину М.Х.

Прокуратура потребовала для подсудимого наказания в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы, в то время как представитель потерпевшей стороны просил назначить наказание, не связанное с лишением свободы. Подсудимый полностью признал свою вину, выразил искреннее раскаяние и также попросил суд назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

Суд, учитывая смягчающие обстоятельства - признание вины, раскаяние и частичное возмещение ущерба - принял решение назначить М.Х. наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами сроком на 5 лет.

Этот приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.

Ранее мы сообщали, что руководителя подразделения финпирамиды осудили в Костанае.