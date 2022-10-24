Иностранцев задержали при попытке незаконно проникнуть в Казахстан

Фото: КНБ РК

При попытке незаконно проникнуть в Казахстан из Кыргызстана задержаны четыре иностранца, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

Сообщается, что их задержали сотрудники КНБ на участке пограничного отделения "Жасөркен" в Жамбылской области 22 октября.

По данному факту компетентными органами проводятся оперативно-следственные действия.