open menu open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6


  • Главная
  • Новости
  • Иностранцев задержали при попытке незаконно проникнуть в Казахстан
КНБ РК Сегодня, 23:10
113
Фото: КНБ РК

Иностранцев задержали при попытке незаконно проникнуть в Казахстан

При попытке незаконно проникнуть в Казахстан из Кыргызстана задержаны четыре иностранца, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

Сообщается, что их задержали сотрудники КНБ на участке пограничного отделения "Жасөркен" в Жамбылской области 22 октября.

По данному факту компетентными органами проводятся оперативно-следственные действия.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#КНБ #пограничная служба #задержание #государственная граница #иностранцы
BaigeNews.kz
Сегодня, 23:10
113
Поделитесь:
Наверх