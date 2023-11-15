Иностранцев среди рабочих может стать меньше в Казахстане
Сегодня, 16:56
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Сегодня, 16:56Сегодня, 16:56
80Фото: gov.kz
В Казахстане планируют сократить квоту на привлечение иностранной рабочей силы, передаёт BaigeNews.kz.
Министерство труда и социальной защиты подготовило приказ "Об установлении квоты на привлечение иностранной рабочей силы для осуществления трудовой деятельности на территории Республики Казахстан на 2024 год".
В нём министерство предлагает в 2024 году принимать на работу иностранцев либо по разрешениям, выдаваемым работодателю местным исполнительным органом, либо трудовых иммигрантов. При этом людей первой категории относительно граждан Казахстана должно быть не более 0,23%, иммигрантов же – не более 3,1%.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 29 ноября.
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