Иностранцев среди рабочих может стать меньше в Казахстане

В Казахстане планируют сократить квоту на привлечение иностранной рабочей силы, передаёт BaigeNews.kz.

Министерство труда и социальной защиты подготовило приказ "Об установлении квоты на привлечение иностранной рабочей силы для осуществления трудовой деятельности на территории Республики Казахстан на 2024 год".

В нём министерство предлагает в 2024 году принимать на работу иностранцев либо по разрешениям, выдаваемым работодателю местным исполнительным органом, либо трудовых иммигрантов. При этом людей первой категории относительно граждан Казахстана должно быть не более 0,23%, иммигрантов же – не более 3,1%.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 29 ноября.