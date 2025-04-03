Департаментом АФМ по городу Алматы задержаны трое иностранцев, у которых в ходе обыска в съемной квартире обнаружены и изъяты шесть SIM-боксов, передаёт BaigeNews.kz.

Эти устройства используются в мошеннических схемах для массовой генерации звонков, рассылки сообщений и подмены абонентских номеров.

Кроме того, изъято свыше 5 тысяч SIM-карт различных мобильных операторов.

"В отношении указанных лиц зарегистрировано досудебное расследование по ст. 213 ч.2 УК – "Неправомерные изменение идентификационного кода абонентского устройства сотовой связи, устройства идентификации абонента, а также создание, использование, распространение программ для изменения идентификационного кода абонентского устройства", - говорится в сообщении.

Подозреваемые помещены под стражу сроком на 2 месяца.

Их причастность к интернет-мошенничеству проверяется.

Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.