Иностранцев и покойников обнаружили в очереди на получение жилья в Петропавловске
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В акимате Петропавловска незаконно предоставляли жильё гражданам вне очереди и нарушали права детей-сирот, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.
Заместитель прокурора Петропавловска, младший советник юстиции Асхат Амитов заявил, что были установлены многочисленные нарушения в сфере жилищного законодательства.
Петропавловские прокуроры выявили в очереди на получение жильё 229 умерших и почти 58 иностранцев.
Горакимат вне очереди выделил 12 квартир, а также нарушил права четырёх детей-сирот.
Также сотрудники надзорного органа заметили 10 фактов дублирования очередей на одних и тех же лиц.
Заместитель акима Петропавловска Калия Туренова в ответ на это заявила, что виной массовых нарушений стала текучка кадров и отсутствие руководителя. По её словам, председатели жилищной комиссии не знали, что квартиры были предоставлены без их ведома. Это выяснилось во время инвентаризации.
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