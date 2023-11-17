Иностранцев и покойников обнаружили в очереди на получение жилья в Петропавловске

В акимате Петропавловска незаконно предоставляли жильё гражданам вне очереди и нарушали права детей-сирот, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

Заместитель прокурора Петропавловска, младший советник юстиции Асхат Амитов заявил, что были установлены многочисленные нарушения в сфере жилищного законодательства.

Петропавловские прокуроры выявили в очереди на получение жильё 229 умерших и почти 58 иностранцев.

Горакимат вне очереди выделил 12 квартир, а также нарушил права четырёх детей-сирот.

Также сотрудники надзорного органа заметили 10 фактов дублирования очередей на одних и тех же лиц.

Заместитель акима Петропавловска Калия Туренова в ответ на это заявила, что виной массовых нарушений стала текучка кадров и отсутствие руководителя. По её словам, председатели жилищной комиссии не знали, что квартиры были предоставлены без их ведома. Это выяснилось во время инвентаризации.