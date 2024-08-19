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Иностранца задержали за перевозку наркотиков в Казахстане

Сегодня, 20:58
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 20:58
Сегодня, 20:58
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Фото: polisia.kz

Иностранца задержали в области Абай за перевозку марихуаны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Транспортными полицейскими совместно с пограничной службой КНБ РК при проведении оперативно-розыскных мероприятий на станции Аул в пассажирском поезде сообщением Новосибирск — Бишкек задержан 28-летний иностранец. Служебно-розыскная собака указала на данного пассажира. При личном обыске у него обнаружена марихуана.

По факту контрабанды проведено досудебное расследование. Решением суда злоумышленнику назначен штраф в размере 200 МРП (738 400 тенге).

 

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