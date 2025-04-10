В Астане задержали двух иностранцев, которых разыскивали за совершение тяжких преступлений на территории других стран, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает столичный департамент полиции, 9 апреля задержан 59-летний гражданин Германии, находящийся в международном розыске с 2020 года по делу о мошенничестве. Он обвиняется в 15 эпизодах за посредничество в предоставлении банковских гарантий. В Астане иностранец проживал в арендуемой квартире. Инициатор розыска – земельный суд Гамбурга, мера пресечения – арест.

Также в Астане задержан 33-летний гражданин Турции, который был объявлен в международный розыск за покушение на убийство. Мера пресечения – арест.

В настоящее время решается вопрос о выдаче преступников на территорию двух республик.

Сообщалось, что в Казахстане задержали находившегося 11 лет в бегах иностранца.