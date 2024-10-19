Иностранца задержали в аэропорту Алматы из-за посылки с гашишным маслом

Гашишное масло и психотропное вещество изъяли полицейские в посылке из-за рубежа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В результате длительных оперативных разработок сотрудники транспортной полиции в филиале одной из логистических компаний в Алматы обнаружили подозрительную почтовую посылку, прибывшую из дальнего зарубежья.

"При осмотре содержимого посылки были обнаружены и изъяты две банки с наркотическим средством – экстрактом каннабиса (гашишное масло) весом 895 граммов и психотропным веществом – тетрагидроканнабинолом весом 623 грамма. В аэропорту города задержан иностранец, которому предназначалась посылка. По данному факту начато досудебное расследование", — говорится в сообщении.

Уточняется, что задержанный водворен в изолятор временного содержания.