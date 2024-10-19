Иностранца задержали в аэропорту Алматы из-за посылки с гашишным маслом
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Гашишное масло и психотропное вещество изъяли полицейские в посылке из-за рубежа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В результате длительных оперативных разработок сотрудники транспортной полиции в филиале одной из логистических компаний в Алматы обнаружили подозрительную почтовую посылку, прибывшую из дальнего зарубежья.
"При осмотре содержимого посылки были обнаружены и изъяты две банки с наркотическим средством – экстрактом каннабиса (гашишное масло) весом 895 граммов и психотропным веществом – тетрагидроканнабинолом весом 623 грамма. В аэропорту города задержан иностранец, которому предназначалась посылка. По данному факту начато досудебное расследование", — говорится в сообщении.
Уточняется, что задержанный водворен в изолятор временного содержания.
Самое читаемое
- "Найти человека, бензин, баллоны": как пожарные Казахстана спасают жизни в экстремальных условиях
- В связи с болезнью Турсынбек Кабатов перенес концерты на 2025 год
- Спасший девочку от преследователя полицейский погиб в ДТП в области Абай
- 13-летнюю девочку в течение 6 лет насиловали родственники
- Убийство Шерзата Полата: задержан еще один подозреваемый