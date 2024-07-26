Иностранца выдворили из Казахстана за непристойное поведение

Постановлением суда иностранец арестован за непристойное поведение с последующим выдворением за пределы Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

Два дела рассмотрели в специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям Астаны.

"Рассмотрены дела в отношении правонарушителя К. за совершение в общественном месте непристойного поведения (ч.1 ст.434 КоАП) и за нарушение иностранцем законодательства РК в области миграции населения (ч.5 ст.517 КоАП). По обстоятельствам дела, К. находясь в общественном месте, демонстрировал непристойное поведение в отношении незнакомой женщины. Кроме того, правонарушитель работал на строительном объекте без разрешения на работу. Своими действиями он проявил неуважение к обществу и нарушил общественный порядок", - сообщили в суде.

Постановлением суда К. признан виновным в совершении административных правонарушений. По статье 434 КоАП применён арест сроком на 15 суток; по статье 517 - выдворен за пределы РК.

"Меры взыскания назначены с учётом степени и характера совершённых деяний, отрицательно влияющих на общественность и направленных на проявление неуважения к обществу", - уточнили в суде.

Постановления не вступили в законную силу.