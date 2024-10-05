Иностранца судят за убийство четырёх человек в ЗКО

В Уральске начался суд в отношении 48-летнего гражданина Узбекистана Шафката Жазилова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

Ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 99 УК РК "Убийство двух и более лиц".

Из обвинительного акта следует, что весной этого года Жазилов приехал на сезонную работу в село Богатск района Байтерек. Здесь он занимался земледелием. Жил во временном строении на территории крестьянского хозяйства. Вместе с ним жили ещё 15 соотечественников. В конце апреля между Жазиловым и его коллегой Усаровым возник конфликт, причиной которого стало то, что Усаров рассказывал руководителю КХ всё происходящее на работе.

"Вечером 9 мая Жазилов и ещё десять человек начали отмечать день рождения одного из них. Спустя несколько часов между Жазиловым и Усаровым вновь произошла словесная перепалка из-за приготовления завтрака. Воспользовавшись незначительным поводом подсудимый, проявив агрессию, зашёл в шалаш и кинул топор в Усарова. Однако попал в москитную сетку. Жазилов не успокоившись, зашёл обратно в шалаш уже с вилами и начал махать перед Усаровым. В этот момент другие работники КХ вывели подсудимого на улицу", – зачитал прокурор Жандос Джубанов.

Затем Жазилов взял пластмассовую канистру с бензином, зашёл в барак, и со словами "Я всех вас убью!" открыл крышку ёмкости и кинул в горящую газовую плиту. Моментально на место вспыхнул пожар. На месте от полученных ожогов скончались четверо мужчин, ещё один человек получил термические ожоги. Усарова среди них не было.

Шафкат Жазилов не владеет русским языком и общается с помощью переводчика. Он заявил, что не согласен в обвинительным актом. От присяжных заседателей подсудимый отказался.