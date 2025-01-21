Сотрудники линейного отдела полиции задержали в аэропорту Алматы пассажира, вылетающего в Шымкент, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"В ходе проверки установлен 34-летний гражданин КНР, который в зале ожидания местных вылетов во время посадки плевался в общественном месте, тем самым, проявляя неуважение к окружающим и загрязняя место общего пользования. Правонарушитель привлечён к ответственности за загрязнение мест общего пользования и оштрафован на 5 МРП (19 660 тенге), а также снят с рейса", - сообщили в полиции.





