Иностранца сняли с рейса за плевок в аэропорту Алматы
Мужчину оштрафовали.
Сегодня, 19:23
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Сегодня, 19:23Сегодня, 19:23
146Фото: polisia.kz
Сотрудники линейного отдела полиции задержали в аэропорту Алматы пассажира, вылетающего в Шымкент, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
"В ходе проверки установлен 34-летний гражданин КНР, который в зале ожидания местных вылетов во время посадки плевался в общественном месте, тем самым, проявляя неуважение к окружающим и загрязняя место общего пользования. Правонарушитель привлечён к ответственности за загрязнение мест общего пользования и оштрафован на 5 МРП (19 660 тенге), а также снят с рейса", - сообщили в полиции.