Иностранца сняли с авиарейса Астана — Варшава

Гражданина Германии привлекли к ответственности за нарушение правил поведения на воздушном судне, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудниками линейного отдела полиции в столичном аэропорту с авиарейса сообщением Астана — Варшава по акту снят правонарушитель.

В ходе проверки установлен 49-летний гражданин Германии, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не выполнял требования экипажа.

Задержанный привлечён к административной ответственности за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения и за нарушение правил поведения на воздушном судне. Наложен штраф в размере 8 МРП.

С начала года транспортными полицейскими страны за совершение различных административных правонарушений с воздушного судна сняты 356 граждан, в том числе за распитие алкогольных напитков и появление в общественных местах в пьяном виде — 175, за мелкое хулиганство — 19, за нарушение правил поведения на воздушном судне — 19 лиц.





