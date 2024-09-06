Иностранца оштрафовали на 184 тысячи тенге в аэропорту Астаны

Гражданина Таджикистана оштрафовали на 184 тысячи тенге за курение на борту самолёта, прилетевшего из Минска в Астану, передаёт BaigeNews.kz.

"5 сентября по прилёте авиарейса сообщением "Минск – Астана" сотрудниками линейного отдела полиции в аэропорту столицы выявлен и задержан иностранный правонарушитель. В ходе проверки полицейскими установлено, что 22-летний гражданин Таджикистана курил в уборной воздушного судна. Иностранец привлечён к административной ответственности за потребление табачных изделий на борту самолёта, наложен штраф в размере 50 МРП (184 600 тенге)", - сообщил начальник департамента полиции на транспорте Бакытжан Малыбаев.

По его словам, с начала года сотрудниками департамента выявлено 63 098 административных правонарушений в пассажирских поездах и самолётах. По акту сняты 862 нарушителя, из них 486 с пассажирских поездов, 376 – с воздушного транспорта.