Иностранца наказали за преследование казахстанки
Девушка сама обратилась полицию и попросила принять меры в отношении обидчика.
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Иностранца, который преследовал жительницу Павлодарской области, выдворят из страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции региона.
Ранее иностранец и преследуемая им девушка были парой и сожительствовали.
"После расставания мужчина продолжал её преследовать и контролировать, отправлял угрожающие сообщения, регулярно нецензурно высказывался в её адрес и угрожал физической расправой. Стражи порядка установили,что иностранец находится в Казахстане с нарушением сроков пребывания. Он задержан, привлечён к административной ответственности и помещён в приёмник-распределитель для дальнейшего документирования в иностранном посольстве с последующим выдворением за пределы страны", – сообщает полиция.
Отмечается, что из-за угроз и слежки девушка ранее в полицию не обращалась, думая, что всё разрешится.
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