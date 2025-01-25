Иностранца, который преследовал жительницу Павлодарской области, выдворят из страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции региона.

Ранее иностранец и преследуемая им девушка были парой и сожительствовали.

"После расставания мужчина продолжал её преследовать и контролировать, отправлял угрожающие сообщения, регулярно нецензурно высказывался в её адрес и угрожал физической расправой. Стражи порядка установили,что иностранец находится в Казахстане с нарушением сроков пребывания. Он задержан, привлечён к административной ответственности и помещён в приёмник-распределитель для дальнейшего документирования в иностранном посольстве с последующим выдворением за пределы страны", – сообщает полиция.

Отмечается, что из-за угроз и слежки девушка ранее в полицию не обращалась, думая, что всё разрешится.