Иностранца, находившегося в межгосударственном розыске, нашли в Степногорске
В прошлом году полицейскими Акмолинской области задержан 61 уголовный преступник.
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Полицейские установили местонахождение уголовного преступника, находившегося в межгосударственном розыске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Сотрудниками полиции на территории города Степногорск установлен уголовный преступник, разыскиваемый УВД Навоийской области Республики Узбекистан. Предварительно установлено, что в июле 2013-го года мужчина совершил преступление на территории соседней страны и скрылся.
"По информации оперативников, фигурант с 2014-го года прятался на территории Казахстана, при этом нигде официально не работал. По данному факту проводятся необходимые следственные мероприятия. На период разбирательства мужчина водворен в изолятор временного содержания управления полиции города Степногорск", - говорится в сообщении.
Рассматривается вопрос об экстрадиции фигуранта в Республику Узбекистан, так как задержанный является гражданином соседней страны. Стоит отметить, что в прошлом году полицейскими Акмолинской области задержан 61 уголовный преступник.
Напомним, подозреваемый в причинении смертельных увечий экстрадирован в Казахстан из России.