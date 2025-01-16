Полицейские установили местонахождение уголовного преступника, находившегося в межгосударственном розыске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудниками полиции на территории города Степногорск установлен уголовный преступник, разыскиваемый УВД Навоийской области Республики Узбекистан. Предварительно установлено, что в июле 2013-го года мужчина совершил преступление на территории соседней страны и скрылся.

"По информации оперативников, фигурант с 2014-го года прятался на территории Казахстана, при этом нигде официально не работал. По данному факту проводятся необходимые следственные мероприятия. На период разбирательства мужчина водворен в изолятор временного содержания управления полиции города Степногорск", - говорится в сообщении.

Рассматривается вопрос об экстрадиции фигуранта в Республику Узбекистан, так как задержанный является гражданином соседней страны. Стоит отметить, что в прошлом году полицейскими Акмолинской области задержан 61 уголовный преступник.

Напомним, подозреваемый в причинении смертельных увечий экстрадирован в Казахстан из России.