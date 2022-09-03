Иностранца будут судить в Атырау за инцидент на борту самолёта

Фото: Facebook / Air Astana

В аэропорту Атырау гражданин Германии снят с авиарейса за административные правонарушения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Инцидент произошёл 2 сентября текущего года. 45-летний гражданин Германии во время перелёта из Нур-Султана в Атырау на рейсе авиакомпании Air Astana, находясь в нетрезвом состоянии, выражался нецензурной бранью и не подчинялся требованиям экипажа. Видео очевидцев данной ситуации появилось в соцсетях. Иностранца задержали по прилёту в Атырау сотрудники транспортной полиции.

Согласно заключению акта освидетельствования у мужчины было алкогольное опьянение лёгкой степени. В отношении иностранного гражданина составлены сразу два административных протокола по части 1 статьи 434 КоАП РК (Мелкое хулиганство) и по части 1 статьи 566 КоАП РК (Нарушение правил поведения на воздушном судне) и наложен штраф в размере 3 МРП.

Материал по мелкому хулиганству направлен в специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Атырау для принятия процессуального решения.