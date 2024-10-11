Иностранца арестовали за изменение буквы на госномере авто
Сегодня, 17:39
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Сегодня, 17:39Сегодня, 17:39
278Фото: polisia.kz
Водителя из Кыргызстана лишили прав и арестовали в Казахстане за то, что с помощью хомута он изменил одну букву на госномере фуры, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
При остановке авто выяснилось, что 33-летний мужчина перевозил машины из Кыргызстана в Россию. В Меркенском районе Жамбылской области его задержали за управление авто с номерами, оборудованными с применением материалов, препятствующих идентификации.
Подозреваемый признался, что скрыл одну букву номера, чтобы не попасть под прицел камер и превышать скорость.
Решением Меркенского районного суда правонарушителя лишили водительских прав на один год и арестовали на двое суток.
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