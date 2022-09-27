Иностранным гражданам услуги оказываются в рамках закона - Смаилов

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Иностранным гражданам оказываются услуги в рамках законов Казахстана. Об этом заявил премьер-министр Алихан Смаилов на заседании правительства, передает BaigeNews.kz.

"В обществе возникло недопонимание некоторых вопросов миграции, которые вчера рассматривались на совещании. В этой связи подчеркиваю – иностранным гражданам оказываются услуги в рамках закона. Мы, выполняя свои международные обязательства, всегда помним, что нет ценности выше интересов нашей страны и народа. Один из важнейших рассмотренных вопросов - правопорядок и безопасность", - отметил он.

По словам премьер-министра, из-за роста цен на арендное жилье казахстанцы оказались в затруднительном положении. Поэтому ответственным органам необходимо принять соответствующие меры по стабилизации ситуации на рынке жилья.