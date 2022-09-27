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pixabay.com Сегодня, 10:20
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Фото: pixabay.com

Иностранным гражданам услуги оказываются в рамках закона - Смаилов

Иностранным гражданам оказываются услуги в рамках законов Казахстана. Об этом заявил премьер-министр Алихан Смаилов на заседании правительства, передает BaigeNews.kz

"В обществе возникло недопонимание некоторых вопросов миграции, которые вчера рассматривались на совещании. В этой связи подчеркиваю – иностранным гражданам оказываются услуги в рамках закона. Мы, выполняя свои международные обязательства, всегда помним, что нет ценности выше интересов нашей страны и народа. Один из важнейших рассмотренных вопросов - правопорядок и безопасность", - отметил он. 

По словам премьер-министра, из-за роста цен на арендное жилье казахстанцы оказались в затруднительном положении. Поэтому ответственным органам необходимо принять соответствующие меры по стабилизации ситуации на рынке жилья.

"Первоочередным приоритетом для нас, в первую очередь, - интересы казахстанцев, обеспечение их работой. Все предприятия и организации должны это учитывать. Мигранты из соседних стран могут работать у нас только в рамках установленного законодательства. Данная ситуация находится на постоянном контроле", - резюмировал он. 

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#Правительство РК #Смаилов #миграция #россияне
Артём Волков Журналист
Сегодня, 10:20
392
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