Иностранным банкам упростят процедуру открытия "дочек" и филиалов в Казахстане

Для реализации поручения главы государства по привлечению в страну трёх надёжных зарубежных банков Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка совместно с Нацбанком разработаны поправки для либерализации законодательства, регулирующего порядок открытия иностранными банками своих "дочек" и филиалов на территории Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

"В целях снижения административных барьеров планируется сократить пакет документов в зависимости от уровня кредитного рейтинга финансовой организации. При открытии филиала для иностранного банка с рейтингом "А-" и выше планируется сокращение документов с 20 до 8, с рейтингом ниже "А-" – с 20 до 10. При открытии дочернего банка для иностранного банка с рейтингом "А-" и выше планируется сокращение документов с 24 до 10, с рейтингом ниже "А" – с 24 до 17", – отметила председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова.

Предлагается также оптимизировать перечень документов, доступ к которым Агентство имеет через информационные системы (например, Bankers' Almanac, Bloomberg) либо вправе запросить у финансового регулятора страны-заявителя.

В рамках либерализации планируется снизить пороговые требования к размеру активов иностранного банка для открытия филиала на территории Казахстана c 20 до 10 миллиардов долларов, а также расширить перечень видов деятельности, разрешённых для осуществления филиалами (обменные операции с иностранной валютой, кастодиальная деятельность, трансфер-агентская деятельность, синдицированное финансирование, заключение договоров страхования от имени страховых организаций, выпуск платёжных карточек, разработку программного обеспечения).

На сегодня банковский рынок Казахстана вызывает интерес у инвесторов из Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, стран Восточной Европы и СНГ. В ближайшее время ожидается внесение поправок в установленном порядке в Мажилис Парламента РК.

Реализация поправок планируется до конца года.