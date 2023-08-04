Иностранные журналисты и блогеры посетят Казахстан

Зарубежные журналисты и блогеры, победившие в 8-м ежегодном конкурсе "Казахстан глазами зарубежных СМИ" посетят Астану, Алматы и ВКО в августе этого года, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства иностранных дел Казахстана.

Журналисты и блогеры из разных стран представили свои творческие работы о Казахстане в разных форматах. Победителями конкурса по разным регионам мира и номинациям стали восемь иностранных авторов.

Конкурс организован министерством иностранных дел Республики Казахстан совместно с Kazakh Tourism, клубом главных редакторов и секретариатом СВМДА.