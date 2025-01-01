Иностранные студенты в Алматы под новый год устроили потасовку в кафе
Причина возникновения конфликта неизвестна
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В соцсетях появилось видео драки в одном из заведений города Алматы. Автор говорит, что потасовка случилась в новогоднюю ночь в кафе, расположившемся на Коктобе, передаёт BaigeNews.kz.
Причина возникновения конфликта неизвестна, однако сообщается, что на место прибыли сотрудники полиции, а одного из участников конфликта увезли сотрудники скорой помощи с разбитой головой.
Инцидент прокомментировали в департаменте полиции Алматы.
"В одном из кафе произошла ссора между иностранными студентами одного из вузов Алматы, переросшая в потасовку. Все ее участники задержаны и доставлены в Управление полиции Медеуского района. Действиям каждого из них будет дана правовая оценка. По факту хулиганства возбуждено уголовное дело. Другие обстоятельства устанавливаются", — сообщили в пресс-службе департамента полиции города Алматы.