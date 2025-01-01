С новым годом
  • 1 Января, 22:14
  • BAIGENEWS

Иностранные студенты в Алматы под новый год устроили потасовку в кафе

Причина возникновения конфликта неизвестна

Сегодня, 20:41
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Арман Мухатов/BaigeNews.kz Сегодня, 20:41
Сегодня, 20:41
216
Фото: Арман Мухатов/BaigeNews.kz

В соцсетях появилось видео драки в одном из заведений города Алматы. Автор говорит, что потасовка случилась в новогоднюю ночь в кафе, расположившемся на Коктобе, передаёт BaigeNews.kz.

Причина возникновения конфликта неизвестна, однако сообщается, что на место прибыли сотрудники полиции, а одного из участников конфликта увезли сотрудники скорой помощи с разбитой головой. 

Инцидент прокомментировали в департаменте полиции Алматы.

"В одном из кафе произошла ссора между иностранными студентами одного из вузов Алматы, переросшая в потасовку. Все ее участники задержаны и доставлены в Управление полиции Медеуского района. Действиям каждого из них будет дана правовая оценка. По факту хулиганства возбуждено уголовное дело. Другие обстоятельства устанавливаются", — сообщили в пресс-службе департамента полиции города Алматы.

Самое читаемое

Окно закроется через 10 секунд
Наверх