В соцсетях появилось видео драки в одном из заведений города Алматы. Автор говорит, что потасовка случилась в новогоднюю ночь в кафе, расположившемся на Коктобе, передаёт BaigeNews.kz.

Причина возникновения конфликта неизвестна, однако сообщается, что на место прибыли сотрудники полиции, а одного из участников конфликта увезли сотрудники скорой помощи с разбитой головой.

Инцидент прокомментировали в департаменте полиции Алматы.